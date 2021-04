Trenčín využil presilovky a vyrovnal sériu play-off s Michalovcami, Zvolen sa potrápil so Zámkami (video)

Po prvom bloku zápasov na štadiónoch vyššie postavených tímov po základnej časti Tipos extraligy je v troch prípadoch stav štvrťfinálových sérií play-off 2:0. Domáci ľad stopercentne využil Poprad v konfrontácii s Detvou, Slovan Bratislava v súbojoch s Nitrou a víťaz základnej časti Zvolen proti Novým Zámkom. Iba séria dvoch Dukiel medzi Michalovcami a Trenčínom je po veľkonočných dueloch vyrovnaná 1:1.

Trenčín po prehre zvíťazil

Trenčín po šokujúcej strate náskoku 4:0 v prvom súboji v Michalovciach (prehra 4:5) sa v druhom zápase výborne skoncentroval a zvíťazil 4:2. Hokejisti spod hradu Matúša Čáka síce inkasovali gól z hokejky Jordana Hickmotta už v druhej minúte, no dôležité vyrovnanie zabezpečil z trestného strieľania po zaľahnutí puku v bránkovisku Jakubom Sujom Marek Valach.

Tesne pred týmto momentom musel hosťujúci Tomáš Starosta pripomenúť rozhodcom presné znenie pravidiel. „Aj rozhodcovia robia chyby, ale som rád, že to opravili. Pravidlá sú v tomto smere jasné a zaľahnutý puk znamená trestné strieľanie a nie dve minúty,“ uviedol skúsený a čoskoro 40-ročný obranca Dukly Trenčín na oficiálnom webe SZĽH.

Otočili vďaka presilovkám

Presilové hry boli v oboch zápasoch kľúčovým faktorom. Zatiaľ čo Zemplínčania ich využili v prvom stretnutí série až štyri, v druhom ani jednu a nedisciplinovanosťou servírovali šance súperovi. Trenčania otočili v druhej tretine stav z 1:2 na 3:2 práve vďaka presilovkovým gólom Olivera Okuliara a Kanaďana Aarona Berishu.

V 46. min iba 19-ročný útočník Samuel Krajč pečatil na 4:2 pre hostí. „Konečne sme ich zdolali a prišlo to v správny čas,“ odfúkol si po prvom víťazstve nad Michalovcami v tejto sezóne Oliver Okuliar. „Veľmi nám pomohli aj presilové hry a tentoraz sme odviedli parádnu robotu v oslabeniach. Chlapci tam výborne blokovali strely,“ dodal.

Zlyhali v detailoch

„Nebudem si klamať, tých gólov nám strelili veľa. Akoby mali väčšiu túžbu, dostávali sme sa na trestnú lavicu a v tomto zápase sme boli slabší ako oni. Je to 1:1 a tentoraz sme zlyhali v detailoch. Boli sme veľa vylučovaní a nevyšli nám presilové hry. Neboli také skvelé ako v prvom zápase. Vyvetráme si hlavy, dáme sa dohromady a prídeme do Trenčína ako úplne iné mužstvo,“ prisľúbil strelec druhého michalovského gólu Tomáš Török.

Zvolen sa s Novými Zámkami trochu trápi, ale domáci ľad premenil na dve víťazstvá. V druhom súboji strelili domáci rozdielový gól na 2:1 až v 55. min. Jeho autorom bol Peter Zuzin, ktorý skóroval aj na konci prvej tretiny. Napokon sa pod Pustým hradom zrodilo víťazstvo favorita 4:1.

Rozdiel si ustrážili

„Zvládli sme to aj po druhý raz, hoci v sobotu to dlho bolo 50 na 50. Sme radi, že sa nám podarilo streliť rozdielový gól na 2:1 a viac-menej sme to už ustrážili. Vôbec to však nebol jednoduchý zápas. Musím pochváliť Nové Zámky, ktoré hrali vynikajúco,“ zhodnotil Peter Zuzin, cituje ho aj web hockeyslovakia.sk. V závere základnej časti 30-ročný útočník strelecky mlčal v osemnástich zápasoch, v play off sa však už presadil trikrát.

„V Nových Zámkoch to bude ešte veľký boj, ale urobíme všetko preto, aby sme oba duely zvládli,“ podotkol Zuzin. Iný názor má kapitán Novozámčanov Juraj Jurík. „Myslím si, že to môže byť dlhá séria. Ukázali sme všetkým, že Zvolenu môžeme byť vyrovnaným súperom. Potrebujeme však byť stopercentní v disciplíne, pretože ich presilovky sú niekedy až vražedné. Na tom musíme zapracovať,“ skonštatoval Jurík pred odvetnými zápasmi.