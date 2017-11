Tréner Malatinský sa v kvalifikácii o postup na MS 2018 musí zaobísť bez Špiriaka a Tomiča

BRATISLAVA 6. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov odštartujú svoju púť smerom k budúcoročným júlovým ME tejto vekovej kategórie vo Fínsku na turnaji 13. skupiny v tureckom Manavgate (7. – 13. novembra 2017) v rámci I. fázy kvalifikácie.

Zverenci trénera Milana Malatinského si postupne zmerajú sily s rovesníkmi z Walesu (utorok 7. 11. o 11.30 h SEČ), Kazachstanu (piatok 10. 11. o 11.30 h SEČ) a domáceho Turecka (pondelok 13. 11. o 13.00 h SEČ).

O súperoch mladých Slovákov rozhodol vlaňajší decembrový žreb vo švajčiarskom Nyone. Do jarnej záverečnej II. fázy kvalifikácie (Elite Round) preniknú prvé dva tímy z každej z trinástich kvalifikačných skupín I. fázy eliminácie.

Zranenie zo zápasu proti Anglicku

Kouč SR „19“ Malatinský sa v Turecku musí zaobísť bez dvoch hráčov základnej zostavy: obrancu a kapitána Dominika Špiriaka z FC DAC 1904 Dunajská Streda a univerzála pravej strany ihriska Michala Tomiča z talianskej Sampdorie Janov. Obaja sa zranili v októbrovom seneckom prípravnom súboji proti rovesníkom z Anglicka (2:2).

„Taká je realita – dobrý výkon a dobrý výsledok na jednej strane, nepríjemná strata Špiriaka i Tomiča na druhej. Obaja sú hráči základnej zostavy, ale stále máme v kádri 20 reprezentantov; každý z nich je tam preto, aby hral a hral čo najlepšie,“ povedal Malatinský v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Nikto nehrá kvalifikáciu len pre účasť

V kádri slovenskej devätnástky sú štyria legionári: obrancovia Denis Petro (Lazio Rím/Tal.) a Filip Vaško (Udinese Calcio/Tal.) a stredopoliari Martin Vician (Baník Ostrava/ČR) s Dávidom Filinským (FC Turín/Tal.).

„Nemôžeme mať iný cieľ než postup. Ak však mám správne informácie, rovnakú métu majú aj ostatné tímy, čo je logické. Dnes už nikto nehrá kvalifikáciu len pre účasť. Turci hrajú v domácom prostredí, čo ich prirodzenú kvalitu ešte zvyšuje, nedávno hrali v Taliansku a vrátili sa s remízou 1:1. S Walesom kvalifikačný turnaj rozbiehame, máme videozáznamy z troch jeho zápasov, takže na teoretický rozbor máme dostatok informácii, Kazachstan si natočíme priamo v Antalyi,“ doplnil Milan Malatinský.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 19 rokov na turnaj 13. skupiny v tureckom Manavgate (7. – 13. novembra 2017) v rámci I. fázy kvalifikácie o postup na ME 2018 tejto vekovej kategórie do Fínska:

Brankári: Frederik Valach (ŠK Slovan Bratislava), Peter Urminský (FC Spartak Trnava)

Obrancovia: Vladimír Majdan, Matej Moško, Adam Kopas (všetci MŠK Žilina), Samuel Kozlovský (ŠK Slovan Bratislava), Denis Petro (Lazio Rím/Tal.), Matej Madleňák (MFK Ružomberok), Filip Vaško (Udinese Calcio/Tal.)

Stredopoliari: Jozef Špyrka, Matej Grešák (obaja 1. FC Tatran Prešov), Adam Brenkus (AS Trenčín), Marián Chobot (FC Nitra), Martin Bednár (MFK Zemplín Michalovce), Martin Vician (Baník Ostrava/ČR), Dávid Filinský (FC Turín/Tal.)

Útočníci: Róbert Boženík (MŠK Žilina), Dominik Guláš (FC Nitra), Michal Kraľovič (1. FC Tatran Prešov), Martin Rymarenko (FC DAC 1904 Dunajská Streda)