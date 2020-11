Tréner Tarkovič pred zápasom so Škótskom urobil zmeny, Weiss a Hancko hrať nebudú

Kouč slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič vo zvyšných dvoch dueloch 2. skupiny B-divízie európskej Ligy národov 2020/2021, doma proti Škótsku (15.11.) a následne v Česku (18.11.), nebude môcť využiť služby obrancu Dávida Hancka ani krídelníka Vladimíra Weissa ml.

Do nominácie pribudol Schranz

„Určite by nám pomohli, ale, bohužiaľ, zdravie sa naplánovať nedá. Keďže neboli stopercentne zdravotne v poriadku, opustili reprezentačný zraz,“ vyhlásil Tarkovič počas sobotňajšej tlačovej konferencie.

Do mužstva sa preto rozhodol donominovať Ivana Schranza z českého klubu FK Jablonec. „V jeho prípade je trošku problém v logistike. Musí mať negatívny PCR test, preto sa po ceste z Jablonca zastaví v Prahe, kde si nechá urobiť certifikovaný test. Verím, že bude negatívny a bude môcť byť súčasťou mužstva,“ dodal 47-ročný rodák z Prešova.

K zápasu pristúpia na 150 percent

Pre Tarkoviča budú najbližšie dva zápasy možnosťou „skúsiť si niečo nové„. „Verím, že hráči, ktorí dostanú príležitosť, sa pobijú o miesto v mužstve,“ skonštatoval.

Slovenskí futbalisti sú zatiaľ s jedným bodom na poslednom 4. mieste v skupine a ak nechcú spadnúť do C-divízie, musia skončiť aspoň o priečku vyššie. Na momentálne tretích Izraelčanov však aktuálne strácajú štyri body. „Vieme, v akej situácii sa nachádzame. Máme ešte šancu zmeniť to a zvrátiť v náš prospech. Motiváciu na to máme. Nemyslím si, že 120-minútový zápas v Belfaste by sa mohol odraziť na najbližšom zápase so Škótmi. Pristúpime k nemu na 150 % a verím, že ho zvládneme,“ poznamenal ofenzívny univerzál Ondrej Duda.