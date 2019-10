Tréner ženskej basketbalovej reprezentácie povolal 14 hráčok na vstup do kvalifikácie ME 2021

Tréner slovenskej ženskej basketbalovej reprezentácie Juraj Suja nominoval 14 hráčok na úvodné stretnutie kvalifikácie o postup na ME 2021 proti Maďarkám, ktoré sa uskutoční 17. novembra v Šoprone.

„Do nominácie sme zaradili štrnásť hráčok, nakoľko chceme mať k dispozícii širší káder. Snažili sme sa vybrať najlepšie hráčky, ktoré sú momentálne k dispozícii, zdravotne v poriadku a pripravené bojovať za Slovensko,“ uviedol slovenský kormidelník na webe slovakbasket.sk.

Okrem Sloveniek a Maďariek sú v kvalifikačnej H-skupine aj Holanďanky. Proti týmto súperkám nastúpia basketbalistky spod Tatier v domácom prostredí na budúci rok 12. novembra. Družstvo SR uzavrie kvalifikačný cyklus začiatkom februára 2021, keď doma nastúpi proti výberu Maďarska a následne vycestuje na záverečné stretnutie do Holandska. Na šampionát priamo postúpia víťazi deviatich kvalifikačných skupín a päť najlepších tímov z druhých priečok.

„Sme v trojčlennej skupine a hráme celkovo len štyri zápasy, takže každý z nich je nesmierne dôležitý. Prvý duel veľa napovie smerom k ďalšiemu vývoju v skupine. Maďarsko je siedmy tím z ostatných majstrovstiev Európy a treba rešpektovať jeho kvalitu. My sa však budeme snažiť spraviť všetko pre to, aby sme do kvalifikácie vstúpili víťazne,“ doplnil Suja.