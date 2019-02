Triumf Popradu a Nových Zámkov po nájazdoch, „barani“ otočili duel a Košice si poradili s Duklou

KOŠICE 15. februára (WebNoviny.sk) – Hokejisti Košíc zvíťazili 4:2 nad Trenčanmi v piatkovom stretnutí 51. kola hokejovej Tipsport ligy. Východniari ešte bojujú o prvé miesto po základnej časti a duel proti „vojakom“, snažiacim sa prepracovať na 6. priečku, mali pod kontrolou.

Už v 5. min viedli po góle Marcela Haščáka 2:0. Hoci Trenčania dvakrát znížili na rozdiel jediného gólu, reprezentant Haščák svojim druhým zápisom v stretnutí zavŕšil skóre už v úvode záverečnej časti hry v presilovke.

Nitra bez komplikácií, úspech poslednej Žiliny

Hokejisti MsHK Doxxbet Žilina zvíťazili nad hráčmi MAC Budapešť 3:2. Posledný tím tabuľky zdolal desiate mužstvo Tipsport ligy najmä vďaka dvom gólom v rozpätí necelých dvoch minút tretej tretiny (46. a 48.), ktorých autormi boli Emil Bagin a Martin Podešva. Žilinčania si pripísali iba desiate víťazstvo v riadnom hracom čase v tejto sezóne. Hokejisti slovenského tímu odplatili súperovi z Budapešti prehru spred 12 dní z jeho ľadu 2:5.

Hráči Nitry nemali komplikácie s predposledným tímom hokejovej Tipsport ligy Liptovským Mikulášom a zdolali ho 4:1. Najlepší štatistický zápis z domáceho kádra zaznamenal Branislav Rapáč, ktorý 29 sekúnd po začiatku záverečnej tretiny zvýšil na 3:0 a pripísal si aj jednu asistenciu. Nitrania bodovali naplno v treťom stretnutí po sebe, Liptáci nezískali ani bod už šesťkrát v rade.

Až samostatné nájazdy museli rozhodnúť o triumfe hokejistov Popradu v Detve 4:3. V mimoriadne vyrovnanom stretnutí sa všetky tri tretiny skončili 1:1, v predĺžení gól nepadol, a tak sa muselo do nájazdov. Ten rozhodujúci premenil popradský útočník Samuel Takáč. Podtatranci predĺžili sériu víťazstiev na štyri, v tabuľke im patrí 4. miesto. Hráči Detvy sú na 9. priečke.

Presilovkové góly, prehra Miškovca

V priamom súboji o čelo tabuľky hokejovej Tipsport ligy zvíťazili hráči Banskej Bystrice nad Zvolenom 4:2. „Barani“ viedli pred takmer štvortisícovou návštevou vo Zvolene po druhej tretine 2:1, keď všetky tri góly padli v presilovke. Tri a pol minúty pred koncom vyrovnal Samuel Petráš, no duel do predĺženia nedospel. O 77 sekúnd strelil víťazný gól obranca Vladimír Mihálik. Dve sekundy pred koncom ešte pridal poistku do prázdnej bránky Éric Faille.

Tabuľka Tipsport ligy 2018/2019 po piatkových stretnutiach 51. kola: 1. Banská Bystrica 53 30 4 2 2 3 12 179:126 107

2. Zvolen 53 28 6 1 3 3 12 178:118 104

3. Košice 53 30 2 2 3 2 14 175:127 103

4. Poprad 54 26 6 3 1 2 16 159:139 99

5. Nitra 53 28 2 3 0 4 16 203:131 98

6. Nové Zámky 54 25 4 2 2 3 18 141:123 92

*************************************************************

7. Miškovec 53 22 4 2 3 4 18 140:138 85

8. Trenčín 53 22 4 2 3 1 21 137:127 82

9. Detva 53 16 2 1 2 6 26 140:178 62

10. MAC Budapešť 53 15 2 1 2 5 28 148:188 58

*************************************************************

11. Liptovský Mikuláš 53 15 0 2 1 2 33 122:166 52

*************************************************************

12. Žilina 53 10 3 4 0 5 31 140:203 49

————————————————————————

HK Orange „20“ 24 0 0 0 1 1 22 30:128 2 Pozn.: Popradu po skončení základnej časti súťaže odrátajú 3 body Poznámka: počet zápasov, víťazstvá – 3 body, víťazstvá po predĺžení – 2 body, víťazstvá po samostatných nájazdoch – 2 body, prehry po predĺžení – 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch – 1 bod, prehry – 0 bodov, skóre, body.

Zvolen nezískal ani bod v druhom stretnutí v rade. Bystričania odplatili svojmu súperovi nedávnu domácu prehru 2:3 zo zápasu pod holým nebom na Štiavničkách, tzv. Winter Classic. Hráči Banskej Bystrice vedú tabuľku s náskokom 3 bodov pred Zvolenom.

Hokejisti Miškovca v súboji tabuľkových susedov podľahli doma Novým Zámkom 1:2. Maďarské družstvo má ešte matematickú šancu obsadiť šiestu priečku a vyhnúť sa predkolu play-off, no na svojho najbližšieho súpera stratilo ďalší bod. Rozhodujúcim nájazdom sa o to zaslúžil Tomáš Pospíšil. Miškovec nebodoval naplno po dvoch dueloch.