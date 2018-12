Trnava vyhrala zaslúžene, hodnotí Škrtel neúspech Fenerbahce a vyjadril sa aj k situácii v Spartaku

TRNAVA 14. decembra (WebNoviny.sk) – Futbalista Martin Škrtel vybehol vo štvrtok na trávnik Štadióna Antona Malatinského v netradičnej pozícii – hral za tím hostí.

Na pôde, ktorá mu je dôverne známa zo stretnutí reprezentácie SR, sa predstavil v drese tureckého Fenerbahce Istanbul, ale ani on nezabránil prehre s domácim Spartakom Trnava 0:1 v zápase záverečného 6. kola Európskej lige UEFA 2018/2019.

Súboje s „Bakym“

Napriek tomu môže byť spokojnejší ako hráči slovenského šampióna. Kým pre Spartak sa púť pohárovou Európou skončila, Fenerbahce sa predstaví aj v jarnom šestnásťfinále EL.

„Atmosféra bola dobrá, trnavskí fanúšikovia boli skvelí a domáci zvíťazili zaslúžene. Nebudeme znevažovať výkon Trnavy, hrali dobre a my sme neukázali nič,“ zhodnotil kapitán národného tímu SR.

Počas zápasu zvádzal ostré súboje s niekdajším reprezentačným spoluhráčom a útočníkom Trnavy Markom Bakošom. „Súboje s ‚Bakym‘ boli dobré, je to skúsený hráč a myslím si, že na ihrisku odviedol dobrú robotu,“ opísal čoskoro 34-ročný stredný obranca (nar. 15. decembra 1984).

O situácii v Spartaku

Škrtel pôsobí v tíme z Istanbulu od júla 2016, keď prestúpil z anglického FC Liverpool. Zápas v Trnave bol jeho stý za turecké družstvo.

Priznal, že hrať v City Aréne v pozícii hosťa bolo preňho zvláštne. „Snažil som sa zápas vnímať ako všetky ostatné. Samozrejme, bol výnimočný, keďže som hral na Slovensku, ale počas hry som na to nemyslel,“ prezradil rodák z Handlovej.

Skúsený obranca sa vyjadril aj k aktuálnemu stavu v Trnave. Odchod zo Spartaka ohlásili majiteľ Vladimír Poór, generálny manažér Pavel Hoftych, tréner Látal, prezident Dušan Keketi, v pozícii PR manažéra zase skončil Marek Ondrejka.

„Môžem sa na to pozerať iba cez optiku fanúšika. Mrzí ma to, pretože takých ľudí, ako je majiteľ v Trnave, je málo. Dávajú do futbalu vlastné finančné prostriedky, či už je to v Slovane, v Žiline alebo Ružomberku. Takých ľudí si treba vážiť, pretože každý, kto investuje peniaze do futbalu, tak si to zaslúži, pretože určite to na Slovensku nie je zárobková činnosť, resp. nemožno z toho očakávať zisk tak ako v zahraničí. Uvidíme, ako to dopadne, ale ja stále verím, že si to pán Poór rozmyslí,“ uzavrel Škrtel.