Aktualizované: Trojskokan Tomáš Veszelka dosiahol na majstrovstvách Európy životný úspech, bol v užšom finále

BERLÍN 12. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský reprezentant Tomáš Veszelka obsadil na 24. majstrovstvách Európy v atletike v Berlíne vo finále výborné 8. miesto výkonom 16,48 m a získal pre slovenskú výpravu ďalší bod do hodnotenia krajín. Celkovo ich získala 12.

Trojskokan banskobystrickej Dukly postúpil do užšieho 8-členného finále ako posledný výkonom 16,48 m z prvej série. Po nej bol zverenec Radoslava Dubovského štvrtý, no v ďalších dvoch pokusoch sa nezlepšil (prešľap a 16,29 m) a klesal v poradí až na ôsmu priečku.

Atakoval osobný rekord

Až posledný pokus prvej časti súťaže v podaní Španiela Ruíza (16,44) rozhodol, že na nej definitívne ostane. Bolo to však tesné, lebo Fín Lipsanen na 9. mieste zaostal za Veszelkom len o 2 cm.

V ďalších troch pokusoch sa už odchovanec atletiky v Lučenci a trénera Daniela Pauka už nezlepšil, ale v poslednom šiestom s drobným prešľapom atakoval svoj osobný rekord 16,63 m a možno aj prvú šestku.

Pre Veszelku je miesto v elitnej európskej osmičke životný úspech, postúpil do nej hneď vo svojom prvom seniorskom finále. Na ME do 23 rokov už bol štvrtý (2017) a piaty (2015).

Tretí Slovák vo finále

Berlínsky šampionát (kvalifikácia aj finále) boli jeho prvé preteky od 2. júna, keď v 2. kole slovenskej ligy na banskobystrických Štiavničkách utrpel parciálnu ruptúru priameho brušného svalu s rozmermi 3,6 cm x 1,4 cm a celkovo len šieste v tomto roku.

„Žiadny konkrétny cieľ pred pretekmi som nemal, iba som si chcel túto súťaž užiť,“ povedal Veszelka. „Neveril som, že mi prvý pokus postačí na užšie finále, úprimne nie. Ani to nebol až taký dobrý skok, ale trafil som a všetci sa trápili. Určite som nechcel začať prešľapom, nerád tak začínam.“

Dvadsaťtriročný Veszelka bol po Petrovi Nemšovskom (1966 – 10.) a Dmitrijovi Vaľukevičovi (2010 – 7.) len tretí Slovák vo finále trojskoku na ME. Trnavský rodák Milan Mikuláš v roku 1994 už štartoval vo farbách Česka a v roku 1986, keď reprezentoval vtedajšie Československo a bol člen RH Praha, sa do finále nekvalifikoval.