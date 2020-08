Trump by rád videl TikTok v rukách Oracle, technologický gigant zvažuje kúpu

Americká softvérová spoločnosť Oracle by bola podľa prezidenta Donalda Trumpa „skvelou firmou“ na prevzatie amerických operácií čínskej aplikácie TikTok. Šéf Bieleho domu to vyhlásil počas príhovoru v arizonskej Yume, po tom, čo sa objavili správy o tom, že je firma ďalším potenciálnym kupcom populárnej aplikácie.

Oracle pracuje na ponuke

Predseda a spoluzakladateľ Oracle Larry Ellison je podporovateľ Trumpa a vo februári pre neho na svojom golfovom ihrisku a sídle v Kalifornii usporiadal benefičné podujatie.

Spomínané správy uvádzajú, že Oracle pracuje na ponuke pre niektoré aktíva TikToku so skupinou investorov spoločnosti ByteDance, ktorá aplikáciu vlastní. Technologický gigant údajne zvažuje kúpu aktív TikToku v USA, Kanade, Austrálii a na Novom Zélande s investičnými firmami, ako sú napríklad General Atlantic a Sequoia Capital.

Ohrozenie bezpečnosti USA

Trump dal v piatok ByteDance 90 dní na to, aby sa zbavila všetkých aktív používaných na podporu populárnej aplikácie TikTok v Spojených štátoch. Zbaviť by sa podľa neho mali aj všetkých dát získaných od amerických používateľov. Trump v nariadení uviedol, že sú „presvedčivé dôkazy„, ktoré ho „vedú k presvedčeniu, že by ByteDance mohol podniknúť kroky, ktoré ohrozia národnú bezpečnosť Spojených štátov„.

ByteDance opakovanie popiera, že by s dátami používateľov zaobchádzal nesprávne. O kúpe amerických operácií TikToku už rokuje spoločnosť Microsoft, záujem údajne prejavil aj Twitter.