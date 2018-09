Trump obvinil Čínu zo zasahovania do amerických volieb, podľa neho je to pre obchodné spory

NEW YORK 26. septembra (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu zo zasahovania do volieb, ktoré sa budú v USA konať v novembri. Nespomenul veľa podrobností, počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN však povedal: „Bohužiaľ sme zistili, že Čína sa snaží zasahovať do našich nadchádzajúcich volieb 2018“.

Predstavitelia amerických tajných služieb predtým oznámili, že aj iné krajiny sa snažia napodobňovať Rusko, ktoré podľa nich zasahovalo do prezidentských volieb v USA v roku 2016.

Trumpove stredajšie vyjadrenie naznačuje, že aktivity v tomto smere vyvíja aj Čína. Peking nechce, aby prezident alebo republikáni „vyhrali, pretože ja som vôbec prvý prezident, ktorý proti Číne obchodne zasiahol,“ uviedol Trump.

Američania budú 6. novembra vyberať nových členov Snemovne reprezentantov, tretinu Senátu, ako aj guvernérov väčšiny štátov.