Twitter vysvetlil, prečo nebude mazať Trumpove ostré vyhlásenia

WASHINGTON 26. septembra (WebNoviny.sk) – Príspevok amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom prostredníctvom Twitteru odkázal severokórejskému vodcovi Kimovi Čong-unovi, že ak neprestane so svojimi ostrými vyhláseniami, „už tu dlho nepobudne“, mal Twitter vymazať.

Myslí si to viacero používateľov, ktorí sa so svojou žiadosťou obrátili na vedenie Twitteru a argumentujú tým, že Trumpov sobotňajší príspevok porušuje pravidlá tejto služby. Tie totiž okrem iného určujú, že používatelia sa vo svojich príspevkoch „nesmú vyhrážať násilím alebo propagovať násilie“.

Twitter na tieto sťažnosti v pondelok odpovedal s tým, že príspevok amerického prezidenta mazať nebude. Spoločnosť argumentuje, že okrem pravidiel určených pre používateľov sa riadi aj inými ukazovateľmi, z ktorých jedna je aj „spravodajská hodnota“ príspevku, a tá je práve v prípade akéhokoľvek príspevku amerického prezidenta vysoká.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won’t be around much longer!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017