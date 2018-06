Trump po summite G7 kritizoval premiéra Trudeaua za falošné vyhlásenia k clám na oceľ

LA MALBAIE 10. júna (WebNoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump po skončení samitu krajín G7 kritizoval kanadského premiéra. Justin Trudeau niekoľko hodín predtým povedal novinárom, že všetkých sedem štátov sa zhodlo na podpísaní spoločnej deklarácie.

Clá ublížia priemyslu a robotníkom

Problémom diskusií bolo zavedenie amerických ciel na oceľ a hliník. Trudeau uviedol, že Trumpa viac razy upozornil na to, že clá ublížia priemyslu a robotníkom v USA aj Kanade. Dodal, že by nerád spravil odvetné opatrenia, no v prípade potreby tak učiní, pretože „vždy ochraňoval kanadských robotníkov a kanadské záujmy“.

„Kanaďania sú zdvorilí a rozumní, no nenecháme sa komandovať,“ vyhlásil premiér s tým, že všetkých sedem krajín sa dohodlo na podpísaní dokumentu, i keď „mali ostrú konverzáciu o obchode, a to najmä o amerických clách“.

Tváril sa milo a pokorne

Trump na palube Air Force One, ktoré mierilo na samit so severokórejským vodcom, prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter uviedol, že premiérove vyjadrenia sú falošné. „Na základe Justinových falošných tvrdení na jeho tlačovej konferencii a faktu, že Kanada zaťažuje našich amerických farmárov, robotníkov a firmy obrovskými clami, nariadil som našim americkým reprezentantom, aby nepodporili komuniké,“ napísal.

„Premiér Justin Trudeau sa počas našich stretnutí v rámci G7 tváril milo a pokorne, no potom mal tlačovú konferenciu, kde vyhlásil, že americké clá sú urážlivé, a že sa nenechá komandovať. To je podľa mňa veľmi nečestné a slabošské. Naše clá sú len odpoveďou na jeho clo na mlieko, ktoré je 270 percent!,“ dodal Trump.

Hovorca kanadského premiéra vyhlásil, že jeho šéf o svojich názoroch povedal Trumpovi aj pred spomínanou tlačovou konferenciou. „Zameriavame sa na to, čo sme dosiahli na samite G7. Premiér nepovedal nič, o čom by nehovoril aj predtým – na verejnosti aj počas súkromného stretnutia s prezidentom,“ ozrejmil Cameron Ahmad.