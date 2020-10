Trump s Bidenom sa stretli v poslednej spoločnej debate, nechýbali potýčky ani obviňovania

Americký prezident Donald Trump a jeho demokratický oponent v prezidentských voľbách Joe Biden sa vo štvrtok stretli v poslednej spoločnej televíznej debate. Duel v Nashville v Tennessee, ktorý moderovala Kristen Welker z televízie NBC, bol pokojnejší ako ich prvá, pomerne chaotická a prudká, debata z 29. septembra.

Ani v tomto prípade však nechýbali osobné útoky a strety v kľúčových otázkach ako sú pandémia či rasizmus. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Rozdiely medzi demokratickým a republikánskym kandidátom sú očividné. Zatiaľ čo napríklad Biden nevylúčil možnosť ďalších lockdownov v snahe zabrániť šíreniu vírusu, Trump trvá na tom, že by to len poškodilo ekonomiku a Spojené štáty by sa mali otvoriť.

Súčasný prezident tvrdí, že vírus je už na odchode a vakcína by mohla byť pripravená do konca roka, niekdajší viceprezident však ľudí varoval pred „temnou zimou“.

Najrasistickejší prezident

Biden dal viac ako 220-tisíc amerických úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19 za vinu Trumpovi, pričom povedal, že „ktokoľvek, kto je zodpovedný za toľko úmrtí, by nemal zostať prezidentom Spojených štátov amerických“.

Keď prišli na rad rasové otázky, Trump vyhlásil, že je „najmenej rasistickou osobou v tejto miestnosti“. Následne pripomenul trestný zákon z roku 1994, ktorý Biden pomohol navrhnúť a ktorý je podľa hnutia Black Lives Matter dôvodom masového väznenia Afroameričanov.

Biden mu kontroval s tým, že je najrasistickejší prezident v modernej histórii, ktorý „prilieva olej do každého rasistického ohňa“.

Biden chce obnoviteľnú energiu

Trump tiež pripomenul údajné uniknuté e-maily Bidenovho syna Huntera o jeho obchodovaní v Číne a naznačil, že sa na tom podieľal. To Biden zamietol s tým, že si nikdy „od nejakej krajiny nevzal ani cent“. Následne odkázal na nedávne správy o tom, že Trump má bankový účet v Číne a v rokoch 2013 – 2015 tam zaplatil viac na daniach ako v rokoch 2016 – 2017 na federálnych daniach v USA.

Keď sa Trump spýtal Bidena, či by zatvoril ropný priemysel, ten mu odpovedal, že by chcel prechod od neho, pretože značne znečisťuje životné prostredie. Doplnil, že by sa mal postupne nahradiť obnoviteľnou energiou, zároveň s posunom USA k nulovým emisiám.

Trump na to zareagoval s tým, že jeho oponent v podstate hovorí o „zničení ropného priemyslu“. Bidenova kampaň neskôr vysvetlila, že jej kandidát hovoril o ukončení ropných dotácií.

Kruto rozdelil rodiny

Politici sa vyjadrovali aj k migrantom prichádzajúcim k južnej hranici USA a oddeľovaniu detí od príbuzných bez potrebných dokladov.

Trump poukázal na to, že za vlády jeho predchodcu Baracka Obamu, keď bol Biden viceprezident, tiež zadržiavali deti migrantov v klietkach, keď boli bez sprievodu dospelého. Biden mu oponoval s tým, že jeho administratíva zašla ešte ďalej, keď kruto rozdelila rodiny, čo bolo „trestuhodné“.

Voľby sa uskutočnia 3. novembra a podľa prieskumov má Biden solídny celonárodný náskok pred Trumpom. Odstup je však už menší v zopár štátoch, ktoré by mohli voliť za jedného či druhého kandidáta a v konečnom dôsledku rozhodnúť o výsledku volieb, pripomína BBC. Američania však už volia aj skôr, dosiaľ svoj hlas odovzdalo rekordných viac ako 47 miliónov voličov.