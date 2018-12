Trumpovo stiahnutie vojakov USA zo Sýrie si vyžiadalo rezignáciu amerického vyslanca McGurka

WASHINGTON 22. decembra (WebNoviny.sk) – Na protest proti rozhodnutiu prezidenta Donalda Trumpa stiahnuť americké vojská zo Sýrie rezignoval Brett McGurk, americký vyslanec v globálnej koalícii, ktorá bojuje proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS).

McGurk len pred 11 dňami upozornil, že by bolo „nezodpovedné“ považovať Islamský štát za porazený a nebolo by múdre stiahnuť americké vojská. Z funkcie mal pôvodne odísť v polovici februára, no rozhodol sa, že v aktuálnej situácii nemôže pokračovať vo svojej práci a svoj odchod urýchlil. Jeho rezignácia nadobudne právoplatnosť 31. decembra.

McGurk, ktorého do funkcie vymenoval prezident Barack Obama v roku 2015 a Trump ho na poste ponechal, vo svojej rezignácii napísal, že militanti sú síce na úteku, no ešte nie sú porazení a predčasné stiahnutie amerických vojsk zo Sýrie vytvorí podmienky, aké umožnili vzostup IS.

Obsah listu, ktorý v piatok odovzdal ministrovi zahraničia Mikeovi Pompeovi, agentúre The Associated Press v sobotu popísal úradník, ktorý však nemá povolenie oficiálne informovať verejnosť.