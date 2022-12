Turecko kritizuje Švédsko, nesplnilo ani polovicu záväzkov pre členstvo v NATO

Švédsko síce robí pokroky, ale ešte nie je ani v polovici pri plnení svojich záväzkov, aby si zabezpečilo od Turecka schválenie jeho členstva v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO). Vo štvrtok to na spoločnej tlačovej konferencii so svojím švédskym partnerom povedal turecký minister zahraničia Mevlüt Çavuşoglu.

Členstvo v organizácii

Ten sa okrem iného vyjadril, že nedávne rozhodnutie švédskeho súdu o nevydaní podozrivého s údajnými väzbami na nepodarený prevrat z roku 2016 do Turecka, „otrávilo“ pozitívnu atmosféru v rokovaniach o členstve severskej krajiny v NATO.

Turecká vláda stále čaká na „konkrétny vývoj“ týkajúci sa vydaní a zmrazenia majetku, povedal Çavuşoglu a podotkol, že napriek uvoľneniu zbrojného embarga niektoré turecké obranné spoločnosti neboli schopné zaobstarať vybavenie zo Švédska.

„Existuje dokument, treba ho implementovať. Ešte nie sme ani v polovici. Sme na začiatku,“ povedal odkazujúc na memorandum o porozumení, ktoré Turecko, Švédsko a Fínsko, ktoré sa tiež usiluje o členstvo v NATO, podpísali v júni.

Bezpečnostné obavy

Severské krajiny v ňom súhlasili, že budú riešiť bezpečnostné obavy Turecka vrátane žiadostí o deportáciu a vydanie kurdských militantov a ľudí spojených so sieťou vedenou moslimským duchovným Fethullahom Gülenom, ktorého Ankara viní zo zmieneného pokusu o prevrat.

Švédsky minister zahraničia Tobias Billström v Ankare prízvukoval, že jeho krajina je odhodlaná splniť svoje záväzky a uviedol, že Štokholm je v procese posilňovania svojej protiteroristickej legislatívy.

Prvého januára by mala vstúpiť do platnosti novela ústavy, ktorá obmedzí slobodu združovania skupín, ktoré sa zapájajú do terorizmu alebo ho podporujú, uviedol šéf švédskej diplomacie. Vláda podľa neho tiež plánuje predstaviť legislatívu, ktorá ešte viac zabráni ľuďom zúčastňovať sa na aktivitách teroristických skupín.

„Môj odkaz ministrovi Çavuşogluovi a tureckému ľudu je jasný: Švédsko plní svoje sľuby. Dohodu berieme vážne. Začali sme kroky ku každému odseku a budeme ich naďalej implementovať,“ povedal Billström.

Schválenie členmi aliancie

Billström neskôr pre agentúru AP povedal, že Švédsko zdôraznilo Turecku, že prípady, ako bol zmienený prípad vydania novinára Bülenta Keneşa riešia nezávislé súdy a oni sú takými rozhodnutiami viazaní.

Minister uviedol, že rozhovory medzi Švédskom a Tureckom sa uskutočňujú na viacerých úrovniach vlády a Ankara uznala, že Švédsko urobilo pokroky pri plnení podmienok memoranda. Časový rámec tureckého schválenia členstva Švédska v NATO, ale nevedel dať.

Švédsko a Fínsko požiadali o členstvo v NATO po tom, čo Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu. Všetkých 30 členov aliancie ich v lete formálne prizvalo, no ich prístupové protokoly zatiaľ neratifikovali Maďarsko a Turecko.