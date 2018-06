Turnaj v Poprade-Tatrách má slovenského víťaza, Kovalík uštedril Belgičanovi vo finále „kanára“

POPRAD 23. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Jozef Kovalík sa stal víťazom dvojhry na antukovom turnaji ATP Challenger Tour v Poprade-Tatrách (dotácia 64 000 eur + hospitality).

V sobotňajšom finálovom súboji Kovalík nasadený ako štvrtý zdolal Belgičana Arthura de Greefa za 70 minút 6:4, 6:0. Víťaz si odnáša 9200 eur pred zdanením a 90 bodov do rebríčka ATP.

Pred turnajom v Poprade patrila Kovalíkovi vo svetovom renkingu 150. priečka, po ňom sa v „online“ poradí posunul o 34 miest vyššie na 116. pozíciu.

Neprišiel o podanie

Dvadsaťpäťročný Kovalík zvládol finále v chladnom popradskom počasí bravúrne, ani raz neprišiel o svoje podanie a štyrikrát vzal servis súperovi. V druhom sete belgickému rovesníkovi uštedril nepopulárneho „kanára“ a vo vzájomnej bilancii si polepšil na 3:1. Do zbierky si pripísal tretí challengerový singlový titul v kariére (predtým Meerbusch 2014 a Neapol 2016).

Kovalík sa stal prvým slovenským víťazom v 16-ročnej histórii antukového challengeru na východe Slovenska. Jeho prvých 12 ročníkov odohrali v Košiciach a teraz už štvrtý rok je centrom podujatia Poprad. Dosiaľ jediným slovenským finalistom v singlovej súťaži bol Norbert Gombos, ktorý v roku 2014 ešte v Košiciach prehral s Kanaďanom Frankom Dancevicom.

Zvládol dôležité gemy

„Je to vynikajúci pocit. Som rád, že som to zvládol. Je to aj pocit šťastia, že sa to trénovanie a snaženie vyplatilo,“ uviedol Jozef Kovalík v prvej pozápasovej reakcii.

„Užívam si to ako prvý slovenský víťaz, ale bodaj by nás bolo viac. To, či som prvý, pre mňa nie je podstatné,“ doplnil po chvíli. K finálovému duelu podotkol: „Zo začiatku to bolo náročné, mali sme dlhé výmeny. Zvládol som dôležité gemy aj podstatné momenty zápasu. V druhom sete som začal výborne, potom som v tom pokračoval. Súper pomaly odchádzal po fyzickej aj psychickej stránke. Dnes mi to vyšlo lepšie ako jemu. Celkovo bolo podstatné, že som sa na tomto turnaji zlepšoval od zápasu k zápasu. Finále bolo toho dôkazom.“