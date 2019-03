V Divadle Andreja Bagara sa diváci ocitnú v kráteri počas inscenácie Hlava XXII

NITRA 2. marca (WebNoviny.sk) – Tvorcovia inscenácie Hlava XXII v Divadle Andreja Bagara (DAB) v Nitre usadia divákov v pomyselnom kráteri. Cieľom nevšednej scénografie bude vtiahnuť divákov čo možno najviac do deja. Scénograf Michal Lošonský využíva celý priestor Štúdia DAB aj s jeho variabilnými a pohyblivými javiskovými stolmi, ktoré prešli iba nedávno rekonštrukciou.

Štúdio ako oktagon

„Snažili sme sa ten priestor vyťažiť na maximum. Z javiskových stolov sme poskladali sedenie, ktoré divákov rozdelí do štyroch sekcií. Hrací priestor má tak tvar kríža, ktorý symbolizuje zameriavač, pričom diváci sedia v akomsi kráteri po výbuchu, keďže zobrazujeme vojensko–byrokratickú tému,“ priblížil Lošonský. Premiéra dramatizácie vojnového románu Josepha Hellera je naplánovaná na 8. marca.

Herci budú počas inscenácie vychádzať aj na balkóny, ktoré sa obvykle využívajú na umiestnenie javiskovej techniky. Do priestoru Štúdia DAB a na javisko budú vchádzať zo všetkých strán.

„Využívame to, že štúdio je vlastne taký oktagon, do ktorého sa dá vstúpiť z každej strany. Je to akýsi nekonečný priestor, z ktorého sa nedá uniknúť a do ktorého sa vždy musíme vrátiť, nech vyjdeme hocikde,“ hovorí Lošonský. Dej sa bude odohrávať okolo divákov a oni budú jeho súčasťou.

Absurdné mechanizmy ľudskej spoločnosti

Ako informovalo DAB, Hlava XXII patrí k najznámejším a najpopulárnejším literárnym dielam 20. storočia nielen preto, že reaguje na skúsenosti z druhej svetovej vojny, ale aj preto, že nekompromisne pomenúva absurdné mechanizmy ľudskej spoločnosti, v ktorej akékoľvek predpisy či nariadenia značne prekračujú všetko ľudské.

DAB v Nitre uvádza adaptáciu slávneho Hellerovho románu ako druhé divadlo na Slovensku, a to po viac ako tridsiatich rokoch od jej prvého uvedenia. V úprave a réžii Jána Luterána sa divákom predstaví podstatná časť najmladšej generácie divadelného súboru DAB a tiež ďalší herci. Hlavnej úlohy Yossariana sa zhostil hosťujúci Daniel Ratimorský.

Bez makiet bombardérov či bômb

Napriek tomu, že Hlava XXII je román, ktorý opisuje osudy amerických pilotov v druhej svetovej vojne, diváci by nemali na scéne očakávať makety bombardérov či bômb.

Tvorcovia hry sa nepridŕžajú historických reálií, ale zobrazujú vojnu ako takú, s jej hrôzami a absurditou. „Vojna je pojem, ktorý nemá nejaký čas a aj tá mašinéria a byrokracia vojny je stále všade. Teraz, našťastie, žiaden konflikt nemáme, ale tej byrokracie je tu stále dosť,“ myslí si Lošonský.