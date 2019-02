Video: Adam Ďurica zverejnil videoklip k piesni Dávno si preč

BRATISLAVA 23. februára (WebNoviny.sk) – Slovenský spevák Adam Ďurica zverejnil videoklip k pesničke Dávno si preč. Skladbu, v ktorej spieva o nefunkčnom vzťahu, mladý umelec zložil napriek tomu, že jeho vlastný vzťah momentálne prekvitá. Príjemné a nekonfliktné partnerstvo s milovanou ženou je preň podľa vlastných slov to najdôležitejšie.

Hudbu si zložil celkom sám

„Ak to nefunguje, alebo to práve nie je ideálne, neviem sa na nič sústrediť. Neviem ani pracovať. Jednoducho nefungujem. A hlavne vtedy si želám, nech si to všetko vyrozprávame a nech to čo najrýchlejšie prejde. Myslím, že to pozná každý z nás. A presne o tom je aj táto skladba,“ povedal Ďurica.

Hudbu k novinke si zložil celkom sám, o text sa postaral riaditeľ a umelecký šéf Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka. Na klávesoch Ďuricu v skladbe sprevádza Marián Čekovský, na bicie si v pesničke zahral Marcel Buntaj a na basgitare Michal Šimko.

Depresívna atmosféra

O videoklip, ktorý nakrútili v tmavom urbanistickom priestore v Prahe, sa postaral Jakub Mahdal so svojím tímom. „Hneď pri prvom vypočutí piesne mi bolo jasné, že tento klip musí byť oveľa temnejší ako predchádzajúca Holubička. Ihneď mi napadlo, že by to malo pôsobiť stiesnene. Keď o niekoho prídete, máte pocit, že len tak akoby plávate v priestore. To v klipe znázorňuje niekoľko levitujúcich rekvizít a podivná gravitácia,“ priblížil Mahdal.

Depresívnu atmosféru pesničky napokon umocnil i fakt, že mali na pľaci počas nakrúcania veľkú zimu. „Nakrúcania klipov sú často náročné. Týmto sa chcem poďakovať celému štábu, pretože nám vytvorili super podmienky. Samozrejme, aj na tomto nakrúcaní bola zima, ale to nie je pre mňa žiadna novinka, pretože doteraz bolo na každom jednom natáčaní chladno. Ja som bol ešte k tomu aj chorý, ale vedel som, že musím zabojovať o výsledok. Jakub mal skvelý nápad s otočenou gravitáciou a celé nakrúcanie ma fakt bavilo. Musím povedať, že výsledok je perfektný. Som veľmi spokojný,“ uviedol Ďurica, po ktorého boku sa v klipe tentoraz objaví česká herečka Alena Mudrová Kadlecová.

Fanúšikovia a fanúšičky si budú môcť známeho speváka vychutnať čoskoro i naživo. Už koncom marca totiž vyrazí na sedem akustických koncertov po Slovensku, na ktorých sa spolu s ním a jeho stabilnou kapelou predstavia aj hostia Sima Martausová, Peter Bič, speváčka Viktória a huslista Fero Jano z Peter Bič Project či mladá finalistka uplynulého ročníka SuperStar Karmen Pál-Baláž. Na ohlásených koncertoch pritom zaznejú spevákove najväčšie hity, ale aj nové skladby z albumu 30 v celkom nových aranžmánoch.