Majk Spirit je zo zrušenia koncertu Nicki Minaj sklamaný

BRATISLAVA 23. februára (WebNoviny.sk) – Slovenskí fanúšikovia Nicki Minaj a Majka Spirita zažili v piatok večer obrovské sklamanie. Najskôr hodiny trpezlivo čakali, kým americká diva vystúpi v Bratislave, a keď sa s obrovským meškaním konečne dopravila do hlavného mesta, oznámila im, že koncert ruší.

Majk je z celej situácie sklamaný

Tvrdí, že Zimný štadión Ondreja Nepelu nie je technicky zabezpečený na jej obrovskú šou a že nemá dostatočnú elektrinu. Ako predskokan mal vystúpiť Majk Spirit, ktorý takisto musel svoje vystúpenie zrušiť.

„Z celej situácie som naozaj veľmi sklamaný. Tešil som sa, ako fanúšikom predvediem naživo skladby z môjho nového albumu „Nie som tu náhodou“. Napokon som však po dlhom zvažovaní a na radu môjho manažéra od vystúpenia ustúpil. Bolo totiž jasné, že Nicki Minaj to nemôže stihnúť. Myslím si, že je to chyba jej tímu, ktorý sa správal naozaj neprofesionálne,“ vraví smutný Majk Spirit.

Budú to kvalitné koncerty

Majk mal napokon ako jediný to „šťastie“, že s ním populárna raperka prehodila pár slov a vyjadrila sa mu k vzniknutej situácii. „Mne sa už včera popoludní zdal prístup tímu Nicki Minaj veľmi zvláštny. Kamióny s technikou a všetkým potrebným na koncert totiž do Bratislavy prišli až po 12:00. Zdalo sa mi málo pravdepodobné, že môžu stihnúť postaviť a spojazdniť zázemie na vystúpenie. Napokon sa po zhodnotení situácie so slovenským organizátorom a Majkom z časových a technických príčin koncert radšej zrušil,“ vysvetľuje Majkov manažér Marián Balaž.

Majk fanúšikom sľubuje, že on ich na svojom turné určite nesklame. „Aj keď moja šou nie je možno tak technicky náročná, ako mala mať Nicki, aj tak to bude stáť za to. Budú to kvalitné koncerty s krásnou vizuálnou scénou s LEDkami, hrou svetiel, farieb a tvarov,“ uzatvára Majk Spirit.