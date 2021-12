Týždeň očami Pavla Urbana: „Fašistické hovno“ aj „skorumpovaný bastard“. Aj takto nazval Matovič poslancov

Uplynulý týždeň bol znovu v znamení Igora Matoviča. Jeho „geniálny“ nápad dať 50 eur každému očkovanému občanovi nad 60 rokov dominoval aj v parlamente. Niektorí koaliční partneri však nemali pochopenie, ale Boris Kollár to samozrejme vehementne podporil. Líder OĽaNO si pred poslancami nedával servítku pred ústa a použil slovník, ktorý asi do zákonodarného zboru nepatrí.

Matovič by si mal vypočuť čo hovorí

Vlastný výmysel dať seniorom po 500, respektíve 600 eur, minister financií v parlamente obhajoval slovami, ktoré bez ohľadu proti komu sú namierené, by sa na verejnosti nemali používať.

„Fašistické hovno“ podľa Matoviča je Milan Mazurek. Naďalej konštatoval, že pre niekoho je lepšie, keď seniori zomrú, ako keby im mal štát platiť dôchodky. Samozrejme venoval sa aj šéfovi smerákov, ktorému vyčítal, že svojich voličov zvážal na demonštrácie. „Toto nemôže urobiť normálny človek, ale len skorumpovaný bastard Robert Fico,“ povedal Matovič.

Podobných citácií by bolo neúrekom, ale Matovič si asi neuvedomuje, že je predsa ministrom a nie hulvátom z ulice. Niekto povie „od Matoviča nič nové“. Súhlasím, ale musel by si byť vedomý, že práve pre svoje správanie musel opustiť premiérsky post. Možno by mal premiér Eduard Heger porozmýšľať, či minister financií svojimi výrokmi prispieva k popularite vládnej koalície.