Týždeň očami Pavla Urbana: Gestapo na Slovensku? Fico má už naozaj strach

Konečne môžem písať aj o niečom inom ako o koronavíruse. Nie, že by sa táto nákaza pominula, ale tento týždeň sa udialo aj niečo iné. Najprv však v skratke.

Po osemdesiatich rokoch sa na Slovensku znovu objavili gestapácke metódy. Myslí si to manželka obvineného vyšetrovateľa Mariána Kučerku aj predseda Smeru-SD Robert Fico.

Špecializovaný trestný súd v Pezinku znovu pracuje na plné obrátky. Po krátkej odmlke opäť rozhoduje o väzbách viacerých prominentov.

Fico kope hlava nehlava, aby sa zachránil

Predseda Smeru je opäť stredobodom pozornosti. Tentoraz pre to, že protestuje proti masovému zatýkaniu významných osobností jeho vlády.

Nevyhol sa porovnaniu súčasnej situácie s nacistickým Nemeckom, keď opakoval, že polícia používa gestapácke metódy. Osvojil si slová prokurátorky Kataríny Kučerkovej, ktorá takto označila výsluch svojho manžela, vyšetrovateľa Mariána. O jej majetkových priznaniach by sme však mohli pochybovať.

Fico má už naozaj strach. Ani sám nevie, ako zastaviť pohromu, ktorá sa valí na jeho ľudí, z ktorých sú už viacerí vo väzbe. V parlamente sa mu nevydaril pokus o predčasné voľby. Najnovšie zahlásil, že spúšťa petíciu za referendum, v ktorom majú občania skúsiť skrátiť volebné obdobie súčasnej vlády.

Určite mu vietor do plachiet pridal najnovší prieskum, v ktorom bolo 53 percent respondentov za referendum. Netreba sa preto diviť, že je Fico ochotný ponúknuť aj svojmu úhlavnému nepriateľovi Petrovi Pellegrinimu, aby bol tvárou referenda. „Ja viem, že mu veľmi záleží na jeho tvári, asi sa do zrkadla pozerá denne aj dve hodiny,“ vyhlásil Fico.

Pellegrini túto hru zatiaľ neprijal. „Možno by sa mohol pozrieť aj pán predseda raz za čas do zrkadla,“ odkázal Ficovi šéf Hlasu-SD. Otázkou je, aké bude heslo referenda. Pre Fica by iste bolo dobré: „Dosť bolo zatýkania“, ale či by to zapôsobilo aj na voličov?

Policajti majú asi radi cirkev

Po Božích mlynoch prišla tento týždeň akcia Judáš. Pred vyšetrovateľov predstúpili ďalší policajti a tentoraz aj siskári. Medzi nimi tiež už druhý v poradí prezident Policajného zboru, po Tiborovi Gašparovi je obvinený aj Milan Lučanský.

Bývalý premiér Pellegrini sa k jeho zatknutiu vyjadril veľmi vyhýbavo, kým Fico zopakoval, že ide o politickú objednávku. Tentoraz s ním úplne súhlasím. Je to politická objednávka, ale nie premiéra Igora Matoviča a jeho vlády, ale nás všetkých občanov Slovenska.

Konečne treba našu krajinu očistiť od všetkej špiny, ktorá tu roky bola. Hovorím nás všetkých, ale iste je aj malá skupinka, ktorá s tým nesúhlasí, lebo predsa je krajšie užívať si pohodlný život ako ho tráviť za mrežami.

Názov akcie Judáš možno ešte viac vyľakal expremiéra Fica. Ani sám nevie, koľko ich ešte bude a čie mená sa objavia vo výpovediach „Judášov“. Verím, že má obavy z toho, kto ďalší bude na titulných stranách novín po Gašparovi, Lučanskom, Dušanovi Kováčikovi, Ľudovítovi Makóvi, Zoroslavovi Kollárovi, Jaroslavovi Haščákovi a ostatných zatknutých.

Pozdáva sa mi, že sa kruh zužuje a polícia je stále bližšie a bližšie k vrcholným predstaviteľom strany Smer-SD. Nielen terajších, ale aj tých spred niekoľkých rokov, ktorí sú teraz v Hlase.

Pellegrini by preto tiež nemal spávať pokojne, lebo aj jeho ľudia sa spomínajú v niektorých kauzách. Čo to urobí s jeho preferenciami, ktoré sú teraz na vrchole? Pandémia sa môže skončiť a ľudia začnú politikov hodnotiť podľa skutkov a nie iba chvíľkovej nálady. Predčasné voľby by mu prišli určite vhod.