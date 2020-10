Týždeň očami Pavla Urbana: Korona, Matovič, Sulík a trochu peniaze (komentár)

Doma, v práci, ale aj v krčme je hlavnou témou koronavírus. Čísla, z ktorých sme sa nedávno tešili, sa nejako vyšplhali do nebeských výšin. Počet novonakazených dosiahol takmer 2000 a naši politici začali vážne rozmýšľať, čo s tým, ale zároveň si našli čas, aby sa bavili aj o peniazoch. Veď o čom je politika, pravdepodobne iba o peniazoch. A ešte krajšie sa delia, ak nám ich niekto dá. Tentoraz sa na to chystá Európska únia.

Čo robiť s nešťastnou koronou?

Letné blaho rýchlo pominulo a prišla krutá jeseň. Podobne ako pri zostavovaní futbalového mužstva, každý je najväčší odborník aj na existujúcu pandémiu. Samozrejme, problém by vyriešil predovšetkým tak, aby on čo najmenej pocítil opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu.

Môj sused napríklad celé leto hovoril, že treba zavrieť hranice, lebo iba tak sa zachránime. Sám pritom za posledných 20 rokov opustil územie Slovenska asi trikrát. Ďalší nadáva, že mu obmedzia jeho každodennú návštevu miestneho pohostinstva. „Veď sa tam všetci poznáme, kto by ma nakazil,“ konštatoval tesne po zverejnení najnovších opatrení.

Kamarátka mala o dva týždne ženiť syna. Ona sa však so všetkým už zmierila, lebo zákaz svadieb už nejaký čas trvá. Možno aj niečo ušetrí a darčeky mladomanželia od rodiny dostanú aj bez veselice, lebo sa predsa nepatrí vrátiť, čo si už od niekoho dostal.

Strach z ulíc, alebo chránenie vlastného chrbta?

Podobných prípadov by som mohol napočítať neúrekom. Žiaľ, tak sa asi správa aj naša koalícia. Richard Sulík opustil rokovanie krízového štábu, lebo mu nechceli vyhovieť, aby sa takmer nič neobmedzovalo.

„Igor, pandemická komisia, ktorá nemá základne dáta o tom, koľkí sa kde nakazili, len strieľa od pasu a presne tomu tie dnešné tliachaniny zodpovedali,“ napísal Sulík premiérovi Igorovi Matovičovi na sociálnej sieti.

Sám si je vedomý, že ďalší prepad hospodárstva by sa pripísal jemu na tričko, lebo predsa vedie tento rezort. Bojí sa možno aj nebezpečenstva, že mu do ulíc vyjdú nespokojní podnikatelia, ale aj ich zamestnanci. Výhovorka, že im štát pomôže, určite nezaberie, lebo vieme, ako táto pomoc doteraz prebiehala.

Svoje argumenty má aj premiér Igor Matovič a Sulíkovi nezostal dlžný. „Keby si si aspoň našiel chvíľu času … a z tých 6 hodín by si tam aspoň chvíľu bol …,“ odpovedal.

Vedomí si je, že ak niečo neurobí a nedotkne sa to priamo ľudí, budú mu to v budúcnosti vyčítať s tým, že nekonal. Najnovšie opatrenia sú nejaký stred. Ukážme ľuďom, že sa niečo robí, aj keď nevieme, čo to prinesie. Možno budeme o dva týždne príjemne prekvapení. Ale ako prízvukovali členovia vlády, je len na nás, či to budeme dodržiavať.

Samozrejme, tak Sulík, ako aj Matovič, sú si vedomí, že preferencie sa ťažko získajú, ale veľmi rýchlo klesajú. Dilema je ako občanom-voličom vyhovieť. To asi nikto nevie, lebo každý občan má svoje životné priority ako som už spomenul vyššie. Niekto bude nahnevaný, že nebude môcť ísť do krčmy, kým stredoškoláci sa potešia, že nemusia ísť do školy. Každý hlas vo voľbách je rovnocenný.

Mohli by si však svoje názory nechať na osobné stretnutie a prepierať špinavé prádlo pred verejnosti. Žiaľ nič nového, svedkami sme toho už viacej ako pol roka.

A teraz o tých peniazoch

Korona vládnu koalíciu predsa v niečom aj potešila. Budeme mať možnosť dostať z Európskej únie miliardy. Samozrejme, ak ich budeme vedieť využiť. Tu však nastal problém. Každá z koaličných strán vie, ako ich minúť.

S návrhom prišiel najprv minister financií Eduard Heger.

Ihneď bol potopený a to od najmilšieho koaličného partnera Borisa Kollára. Veď predsa takto nie, Kollárovi ministri majú iné priority a peniaze pôjdu tam. Čo na tom, že na to nie sú z únie určené. Najmenší členovia vládnej koalície sa ešte neozvali, ale zahlásili, že budú prezentovať aj vlastné videnie.

Ako som už písal pred niekoľkými mesiacmi hneď po prvých roztržkách vo vládnom štvorlístku, sila koalície sa ukáže, keď budú musieť rozdeľovať peniaze. A tu to máme, zatiaľ iba v náznakoch, ale nasledovné mesiace to bude čoraz viac vrieť.

Verím, že ukážu dôstojnosť a potvrdia, že do politiky nešli pre peniaze, ale pre blaho občanov. Tak aspoň všetci sľubovali. Aj keď si spomíname, ako to dopadlo v minulosti.