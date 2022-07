Týždeň očami Pavla Urbana: Sulík môže zostať Sulíkom alebo byť ako Mečiar či Danko. Záleží, ako sa rozhodne

A znovu tu máme vládnu krízu. Už ani neviem spočítať koľkokrát za uplynulé dva roky sa vláda rozpadala a znovu dávala dokopy. Je to asi nejaký slovenský folklór. Nemyslite si, že je to výmysel Igora Matoviča a Richarda Sulíka. Pre tých mladších pripomeniem, že aj vlády Roberta Fica boli častokrát nad priepasťou, ale stále sa to nejako uhralo. Presnejšie Fico si stále vydupal svoje.

Mečiar chcel tiež odchádzať z vlády

Už počas prvej Ficovej vlády koaličné strany niekoľkokrát povedali, že už toho majú dosť, ale predsa našli motív prečo zostať spolu. Tým motívom boli najčastejšie funkcie a materiálne vymoženosti, ktoré z nich vyplývali. Samozrejme hovorilo sa aj trestnoprávnej zodpovednosti.

Najvypuklejšie to bolo v roku 2007 keď chcel Fico urobiť poriadky na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF), ktoré ovládalo HZDS. Jeho predseda Vladimír Mečiar nechcel ani počuť, aby sa niekto babral v jeho „piesočku“, kde sa vtedy poriadne obchodovalo. Mečiar sa vyhrážal vyslovením nedôvery premiérovi, ten zasa vyhadzovom HZDS z koalície.