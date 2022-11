Týždeň očami Pavla Urbana: Tepša a vulgárna zrúda, vyšlo z Matoviča. A aký je potenciál jednotlivých strán?

Týždeň v politike celkom obyčajný. Vládna koalícia vládne, aj keď nevie ani sama ako. Minister Igor Matovič sa opäť predviedol spôsobom sebe vlastným a na sociálnej sieti sa vulgárnosťami dostal na úplné dno, aj keď ťažko povedať či u neho nejaké dno vôbec existuje.

Kandidátov na vládne zoskupenie je veľa

Ale poďme najprv na najnovší prieskum preferencií agentúry Focus, ktorý v podstate nepriniesol nič nové, ibaže do parlamentu by sa mohla prehupnúť aj Aliancia. Výsledky však prinášajú rôzne kombinácie, lebo už nikto nemôže predpovedať kto sa s kým po voľbách spojí. Aký je teda potenciál jednotlivých strán?

Hlas-SD: Strana, ktorá sa dlhodobo nachádza na čele popularity. Jej predseda Peter Pellegrini vie, že koalícia so Smerom či Republikou mu asi neprospeje, lebo tam by asi hral druhé husle, kým primášom by bol samozrejme Robert Fico. Veľká pravdepodobnosť je, že v budúcnosti by si partnerov hľadal na druhej strane politického spektra, čo už v súčasnosti svojimi postupmi naznačuje. Prípadné rokovanie o spolupráci s Hlasom už dokonca pripustila aj SaS. Pellegrini je však ešte stále nevyspytateľný a nikto nevie ako sa po voľbách zvrtne.