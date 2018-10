ÚDZS preveruje informácie o údajných dvojitých čakacích listinách v dvoch nemocniciach

BRATISLAVA 3. októbra (WebNoviny.sk) – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) preveruje starostlivosť na Neurochirurgickej klinike LF UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Informoval o tom úrad vo svojom stanovisku.

Reagoval tak na medializované informácie, podľa ktorých je ÚDZS v prípade neurochirurgickej kliniky nečinný. Objavili sa totiž podozrenia o dvojitých čakacích listinách na operačné výkony na klinike.

Kontrolovali aj zdravotné poisťovne

Úrad na základe medializovaných informácií a vlastnej rizikovej analýzy začal z vlastnej iniciatívy vykonávať dva dohľady – prvý 28. februára 2018 a druhý 6. marca 2018. Dohľady má na starosti pobočka úradu v Bratislave a ešte sa neskončili. Úrad o nich môže informovať až po ukončení.

V nadväznosti na uznesenie Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo predseda úradu zriadil odbornú komisiu. Tá má preskúmať dodržiavanie štandardného poskytovania zdravotnej starostlivosti na neurochirurgickej klinike.

Na základe rozhodnutia členov komisie začal 1. októbra 2018 úrad kontrolovať všetky zdravotné poisťovne. Všímal si zoznam a vyraďovanie poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti na neurochirurgii. Úrad si vyžiadal podklady aj od UNB.

Zodpovednosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

ÚDZS má právomoc preverovať, či zdravotná poisťovňa postupuje v súlade so zákonom. Podľa neho musí zdravotná poisťovňa zaradiť poistenca do zoznamu na návrh poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Musí tiež kontrolovať opodstatnenosť zaradenia poistenca do zoznamu a jeho vedenie v zozname, a to prostredníctvom revízneho lekára.

„Zaraďovanie a vyraďovanie poistencov do a zo zoznamu je v plnej kompetencii a zodpovednosti príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,“ píše sa v stanovisku úradu.

Poskytovateľ tiež musí prostredníctvom vnútorných noriem manažovať zaraďovanie a vyraďovanie poistencov do a zo zoznamu a určiť zamestnanca pracoviska, ktorý za to bude zodpovedný.