Ukrajina nechce byť zatiahnutá do amerických politických bojov, vyhlásil minister Prystajko

Ukrajina nechce byť zatiahnutá do amerických politických bojov. V pondelok to vyhlásil tamojší minister zahraničia Vadym Prystajko. „Posledná vec, čo chceme, je nechať sa zatiahnuť do americkej domácej politiky,“ uviedol.

Americký prezident Donald Trump čelí v Kongrese snahám o impeachment v súvislosti s telefonátom s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským z 25. júla.

V rozhovore šéf Bieleho domu požiadal svojho ukrajinského kolegu o vyšetrovanie bývalého amerického viceprezidenta a jeho demokratického rivala Joea Bidena a jeho syna Huntera, ktorý pôsobil v dozornej rade ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Burisma.

Ukrajinský generálny prokurátor v piatok oznámil, že generálna prokuratúra prešetrí niekoľko prípadov súvisiacich s majiteľom spomínanej spoločnosti. Prystajko v pondelok pripomenul, že prokuratúra koná nezávisle a vláda s vyšetrovaním nemá nič spoločné.