Ukrajina nepoužíva taktiku ako z minulého storočia, povedal Zelenského poradca a za vojenský cieľ označil Krymský most

Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak vyhlásil, že Krymský most by mal byť považovaný za legitímny vojenský cieľ. Uviedol to v rozhovore pre britský The Guardian.

Nelegálne stavby treba zlikvidovať

„Je to nelegálna stavba a hlavná brána pre zásobovanie ruskej armády na Kryme. Takéto objekty treba zlikvidovať,“ vyhlásil Podoľak, podľa ktorého sa v „najbližších dvoch-troch mesiacoch“ dajú očakávať nové incidenty podobné utorňajším výbuchom na Kryme, ku ktorým sa Ukrajinci neprihlásili.

„Samozrejme, súhlasím s ruským ministerstvom obrany, ktoré predpovedá viac takýchto incidentov v najbližších dvoch až troch mesiacoch. Myslím si, že by sme mohli vidieť viac takýchto incidentov,“ podotkol.

Ukrajina nepoužíva zastaranú taktiku

Podoľak poznamenal, že Ukrajina potrebuje ďalšie delostrelecké a raketové systémy. Povedal tiež, že ukrajinská protiofenzíva je úplne iná ako ruská.

„Zdá sa, že Rusko každého naučilo, že protiofenzíva si vyžaduje obrovské množstvo ľudských zdrojov a musí sa pohybovať len jedným smerom. My nepoužívame taktiku zo 60. a 70. rokov minulého storočia,“ skonštatoval Podoľak.