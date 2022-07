Ukrajinci poškodili strategický most pri Chersone, je to slabé miesto ruských síl

Kontrola prechodov cez rieku Dneper bude pravdepodobne kľúčovým faktorom v bojoch v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.

V najnovšej správe to na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedlo britské ministerstvo obrany. „Mesto Cherson je pre Rusko politicky a symbolicky dôležité. Dolný tok Dnepra predstavuje prirodzenú bariéru, pričom vodná cesta je zvyčajne široká okolo 1000 metrov,“ podotkli Briti.

Úrady v Ruskom okupovanom Chersone v utorok informovali, že ukrajinské sily zasiahli Antonivský most cez rieku Dneper. Príspevky na sociálnych sieťach ukázali zjavné poškodenie vozovky. Podľa Britov je vysoko pravdepodobné, že most zostane použiteľný, no predstavuje kľúčové zraniteľné miesto ruských síl.

„Je to jeden z iba dvoch cestných priechodov cez Dneper, ktorými môže Rusko zásobovať alebo stiahnuť svoje sily na území, ktoré obsadilo západne od rieky,“ pripomenulo britské ministerstvo obrany.