Vojna na Ukrajine: Kirby načrtol plány Rusov a Putinovo vyhlásenie zvýšilo tlak na Európsku úniu (online)

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. Pomoc je možné poskytnúť na mail pomocpreukrajinu@minv.sk a prostredníctvom telefónneho čísla +4212/48 59 33 12. Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci, ako je šatstvo, oblečenie, hygienické potreby vrátane plienok pre deti, potraviny či na ponuky ubytovania. Viac informácií nájdete na webe rezortu vnútra.

Ruské sily sa v ostatných dňoch pokúsili o niekoľko útokov na mesto Avdijivka severne od Donecka, ale ukrajinské jednotky udržali svoje pozície. Informuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na lokálneho vojenského veliteľa Vitalija Barabaša.

„Niekoľko dní po sebe sa nepriateľ pokúša uskutočniť útok v našom smere na Avdijivku. Všetky ich pokusy sú však neúspešné,“ poznamenal Barabaš a dodal, že ruské tvrdenia o obsadení dedín v tejto oblasti boli „falošné“. „Pred niekoľkými dňami vykonali v tomto smere veľmi vážne útočné akcie a ako uviedol generálny štáb, mali určitý úspech, ale netrvalo to dlho, pretože do večera boli naše pozície vybojované späť,“ dodal Barabaš.

Ruskí vojaci podľa neho pri Avdijivke prišli o štyri tanky a rovnaký počet vozidiel, pričom zahynulo približne 40 Rusov. Dodal, že na ukrajinskej strane prišli o život štyria vojaci a zhruba 30 utrpelo zranenia. CNN podotýka, že nemôže nezávisle overiť straty ani jednej zo strán konfliktu.

Vojna na Ukrajine (online) minúta po minúte 9:49 Povinnosť uskladňovať plyn v podzemných zásobníkoch by sa nemala vzťahovať na dodávateľov biometánu a užívateľa distribučnej siete, ktorí zabezpečujú distribúciu biometánu odberateľom. V zásadnej pripomienke k návrhu novely zákona o energetike to žiada Klub 500. Tvrdí, že podľa európskeho nariadenia o skladovaní plynu sa za plyn považuje len zemný plyn.

9:28 Ruské straty podľa Ukrajincov k 20. júlu.

8:59 Ruský prezident Vladimir Putin konštatoval, že Západ si sám môže za to, že sa znížili dodávky zemného plynu európskym zákazníkom a varoval, že by mohli ďalej klesať. Jeho vyhlásenie ešte viac zvýšilo tlak na Európsku úniu (EÚ), ktorá sa obáva, že Rusko by mohlo vypnúť dodávky plynu, aby v zime v Európe vyvolalo ekonomický a politický chaos. V Teheráne, kde sa stretol s lídrami Iránu a Turecka, Putin ruským novinárom povedal, že množstvo plynu, ktorý prúdi do Nemecka cez plynovod Nord Stream 1, ešte viac klesne zo 60 miliónov metrov kubických na 30 miliónov denne, teda asi pätinu jeho kapacity, ak rýchlo nevymenia turbínu. Dodal, že by mohli spustiť nedávno dokončený plynovod Nord Stream 2, ktorý sa vôbec nedostal do prevádzky, no poznamenal, že i ten by mal len asi polovicu kapacity, pretože zvyšok sa používa na domáce potreby. Ruský líder tiež upozornil, že plán Západu v rámci sankcií zastropovať ceny ruskej ropy povedie k destabilizácii globálneho trhu a zvýši ceny.

8:24 Rusko plánuje anektovať ďalšie územia Ukrajiny s využitím rovnakej stratégie, akú použilo na Kryme. Upozorňujú na to Spojené štáty, informuje spravodajský portál BBC. Hovorca Národnej bezpečnostnej rady John Kirby s odvolaním sa na zdroje amerických tajných služieb uviedol, že Rusko si už na anexiu pripravuje pôdu. Na okupovaných územiach by sa podľa neho už v septembri mohli konať falošné referendá o pripojení k Rusku.

John Kirby. Foto: SITA/AP.