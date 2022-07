Biometánu by sa nemala týkať povinnosť uskladňovať plyn v zásobníkoch, žiada Klub 500

Povinnosť uskladňovať plyn v podzemných zásobníkoch by sa nemala vzťahovať na dodávateľov biometánu a užívateľa distribučnej siete, ktorí zabezpečujú distribúciu biometánu odberateľom.

V zásadnej pripomienke k návrhu novely zákona o energetike to žiada Klub 500. Tvrdí, že podľa európskeho nariadenia o skladovaní plynu sa za plyn považuje len zemný plyn.

„Vznik skladovacej povinnosti by mal byť viazaný iba na dodávateľov zemného plynu, prípadne dodávateľov LNG a užívateľov distribučnej siete, ktorí zabezpečujú distribúciu zemného plynu, prípadne LNG odberateľom, a teda nie na všetky druhy plynu,“ uviedol Klub 500.

Upozorňuje na to, že podľa navrhovanej novely zákona by sa povinnosť skladovania aplikovala aj napríklad na dodávateľov biometánu, prípadne bioplynu. „To je podľa nášho názoru neopodstatnené, nakoľko dodávka predmetných plynov nie je nijako ohrozená,“ dodal Klub 500.

Všetci dodávatelia plynu pôsobiaci na slovenskom trhu budú povinní uskladňovať plyn v podzemných zásobníkoch plynu. Každý dodávateľ bude musieť uskladniť počas leta toľko plynu, aký je jeho trhový podiel.

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo koncom júna do pripomienkového konania návrh novely zákona o energetike, ktorou reaguje na rozhodnutie Európskej komisie naplniť zásobníky plynu v EÚ na nadchádzajúcu zimu na úroveň 80 % a v ďalších rokoch na 90 %.

„Každý dodávateľ plynu, ktorý je držiteľom povolenia na podnikanie pre dodávku plynu vydaným Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, má povinnosť uskladniť v zásobníkoch plynu na vymedzenom území množstvo plynu, vypočítané ako súčin jeho trhového podielu za predošlý rok a celkovej skladovacej povinnosti,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva.

Novela zákona by mala byť účinná od začiatku decembra tohto roka. V prvom roku, čiže počas vykurovacej sezóny 2022 až do konca marca 2023, uskladňovacia povinnosť nebude mať žiadny vplyv na dodávateľov. Tým totiž bude stačiť pre splnenie povinnosti preukázať sa kontraktmi na dodávku plynu. V druhom roku, teda od apríla 2023 do konca marca 2024, sa predpokladá obmedzený vplyv na dodávateľov, keďže musia splniť uskladňovaciu povinnosť na 50 %. V treťom roku už budú dodávatelia plniť 100 % svojej skladovacej povinnosti.