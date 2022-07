Dve tretiny slovenských firiem by sa bez dodávok plynu nezaobišli, v prípade výpadku majú dve možnosti

Stabilita dodávok, resp. dostatočná zásoba plynu, je pre firmy na Slovensku kľúčová. Dve tretiny firiem spomedzi tých, ktoré využívajú pre svoje fungovanie plyn, by sa bez jeho dodávok nezaobišli. Pri výpadku suroviny by museli hľadať náročnejšie alternatívy zdroja dodávok.

Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu ČSOB medzi štyrmi stovkami živnostníkov a zástupov firiem na Slovensku, pripravený v spolupráci s prieskumnou agentúrou Datank.

Dve možnosti

Spolu 37 % firiem a živnostníkov na Slovensku podľa prieskumu ČSOB využíva pre svoje fungovanie plyn, pričom ich podiel rastie s rastúcou veľkosťou biznisu.

„Väčšina z nich by mala v prípade výpadku suroviny dve možnosti. Buď hľadanie alternatívneho zdroja dodávok alebo investície do technologických zmien,“ uviedla manažérka oddelenia pre živnostníkov, mikro a malé podniky v ČSOB Dáša Polláková.

Niektoré firmy majú rezervy

Dve tretiny z nich by v prevádzke vedeli pokračovať po výpadku suroviny len po rozsiahlej a náročnej technologickej investícii. Zhruba 5 % opýtaných uviedlo, že sú na plyne závislí do takej miery, že majú pre každý prípad vytvorené veľké rezervy.

Asi 38 % zástupcov biznisu spomedzi tých, ktorí využívajú pre svoje podnikanie plyn, by situáciu vedelo zvládnuť pri menších úpravách prevádzky alebo technológií.

Všetko je o peniazoch

Najväčšiu závislosť na dodávkach plynu deklarovali firmy z oblasti spracovateľského priemyslu a strojárstva, horeca, veľko a maloobchodu.

„Máme pomerne veľké haly vykurované plynom a je to veľká položka. Sme závislí na plyne, ale všetko sa dá vyriešiť. Museli by sme nájsť alternatívne zdroje a využiť napríklad fotovoltaiku a iné prírodné zdroje. Ale opäť je to všetko o peniazoch,“ uviedol v tejto súvislosti jeden z oslovených zástupcov podnikateľov v oblasti výroby.