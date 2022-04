Ukrajinci zničili dôležitý most spájajúci Krym s Melitopoľom, Rusi cez neho dodávali zbrane a palivo

Ukrajinské jednotky zničili pri dedine Jakmivka dôležitý železničný most spájajúci polostrov Krym s Rusmi okupovaným mesto Melitopoľ na juhu Ukrajiny. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na Serhija Bratčuka z oblastnej vojenskej správy v Odese.

„Okupanti cez tento most dodávali zbrane a palivo z Krymu,“ tvrdil Bratčuk.

Krok ukrajinských síl by mohol predstavovať odvetu za tohtotýždňové zničenie strategického mosta spájajúceho Odeskú oblasť na Ukrajine so susedným Rumunskom. Začiatkom tohto mesiaca ukrajinskí vojaci zničili dôležitý cestný most na severovýchode Ukrajiny, ktorý Rusi využívali ako zásobovaciu trasu.