Uľahčite si v roku 2021 vaše podnikanie: s týmito službami a nástrojmi to zvládnete

Do roku 2021 mnohí z nás vstupujú s rôznymi očakávaniami. Každého, komu v minulom roku zasiahla podnikanie kríza určite dúfa, že v roku 2021 nastane zlepšenie. My tomu veríme tiež, a preto sme pre vás pripravili prehľad moderných služieb a nástrojov, s ktorými môžete váš biznis ľahko posunúť na novú úroveň. Myslite na to, že každá kríza v sebe skrýva aj určitú príležitosť.

Buďte online a na očiach

Svet sa mení a v roku 2021 je snáď už každému podnikateľovi jasné, že aspoň čiastočne je potrebné fungovať online. Spraviť si však webstránku a čakať, že zákazníci sa budú automaticky hrnúť by však bolo naivné. Pozornosť v online prostredí si dnes treba zaslúžiť a za úspechmi sa skrýva tvrdá práca. Ak nemáte skúsenosti v online prostredí a máte pocit, že vaša web stránka je úplne zbytočná, niečo je zle a treba to vylepšiť.

Riešením pre váš biznis a váš web bude optimalizácia pre vyhľadávače, ktorá zabezpečí, že vaša webová stránka bude veľmi dobre vyhľadateľná cez Google. Pre vás to znamená prísun množstva nových návštevníkov, z ktorých sa potenciálne môžu stať vaši klienti.

Potrebujete poriadnu web stránku?

Rovno nadviažme na prvý tip. Kvalitná web stránka je dnes už nevyhnutnosťou. Ak k vám na web príde návštevník a vy ho uvítate zastaralým webom ako spred 20 rokov, zrejme ho príliš neoslovíte. Využite preto obdobie útlmu na vylepšenie vašej online identity a prezentujte sa v omnoho lepšom svetle.

Nemusíte sa však obávať, za dobre vyzerajúce a moderné webové stránky nemusíte platiť tisíce eur a rovnako nie je potrebný ani vývoj vlastného redakčného systému. Napríklad taká tvorba WordPress webu zaberie profesionálom iba málo času a vám tak ušetrí financie. Vybrať si môžete zo stoviek až tisícov rôznych šablón a Wordpress web si budete môcť prispôsobiť presne podľa vašich požiadaviek. Profesionálna tvorba WordPress webu je pritom skvelou voľbou pre všetkých začiatočníkov aj skúsených podnikateľov.

Majte k svojim faktúram prístup vždy a všade vďaka online systému

V online prostredí ešte chvíľku zostaneme. Stále populárnejšie sú rôzne online fakturačné systémy, ktoré najmä začínajúcim podnikateľom uľahčujú prácu s faktúrami. Sú nielenže dôkazom, že fakturácie sa netreba obávať, ale online faktúry sú tiež výborným riešením pre všetkých, ktorí chcú mať dokonalý prehľad vo firemných dokladoch.

S modulom Fakturácia v rámci programu FLOWii, zvládnete vystavovanie všetkých dokumentov ako sú cenové ponuky, zálohové faktúry, dodacie listy a daňové doklady. Všetko vám zaberie pár klikov prostredníctvom intuitívneho online rozhrania. Firemné dokumenty navyše môžete mať s vlastným dizajnom, podpismi a tiež pečiatkou. Ak budú vaše faktúry online, výhodou je, že k nim budete mať prístup odkiaľkoľvek a ľahko sa k nim dostane aj váš účtovník. Otravné „naháňanie“ postrácaných dokladov koncom mesiaca sa tak pre vás stane minulosťou.

Organizujte si čas naozaj efektívne

Organizujete rôzne semináre, kurzy, workshopy alebo cvičenia? Odbremeňte sa od nudnej administratívy a vybavujte rezervácie miest efektívnejšie. Pomôže vám pritom online rezervačný systém, ktorý zjednoduší život vám aj vašim klientom. Manažujte jednotlivé termíny vašich podujatí, počet voľných miest a umožnite záujemcom objednať sa jednoducho online. Navyše, takto sa vám nestane, že by ste na niečo zabudli.

Medzi výhody online rezervačného systému patrí aj možnosť prispôsobenia spolu s tým, že využívať budete iba tie funkcie, ktoré naozaj potrebujete. Zvlášť užitočná je napríklad funkcia kontaktovania náhradníkov, pomocou ktorej systém vždy v prípade uvoľnenia miesta automaticky kontaktuje ďalšieho záujemcu. Opäť, ale ide len o jednu z mnohých funkcií, ktoré online rezervačný systém prináša.

Čistota vašich firemných priestorov by mala byť základom

Z online prostredia sa teraz presuňme do offline. Už čoskoro sa po nútenej pauze otvoria tisícky prevádzok a to si bezpochyby zaslúži našu pozornosť. Myslite na čistotu priestorov, v ktorých podnikáte a v ktorých vás navštevujú klienti. O celkovom dojme totiž často rozhodujú práve detaily a to už nevravíme o tom, že v čistom prostredí sa pracuje omnoho lepšie.

V biznis centrách, ale aj obchodných domoch je sklených plôch a okien väčšinou požehnane a ich znečistenie je v podstate celkom bežné. Bohužiaľ, vždy aj dosť viditeľné. V rámci zachovania čistoty preto odporúčame využiť umývanie okien pre firmy Praha. Vypracujú s vami plán čistenia a váš pohľad už nikdy nezavadí o šmuhu na vašom okne či výklade.

Foto: Shutterstock

Pre biznis partnerov pošlite auto so šoférom

Čoskoro sa opäť naplno rozbehnú aj služobné cesty a spolu s nimi súvisí aj nevyhnutné cestovanie na letisko. Ak budete čakať biznis partnerov, nenechávajte nič na náhodu a doprajte im bezpečnosť spolu s komfortom formou luxusného taxi letisko Viedeň. Prvý dojem, skôr ako sa s nimi stretnete, je veľmi dôležitý a ak sa spoľahnete na profesionálny letiskový transfer, určite nič nepokazíte.

Využite tieto tipy podľa toho, ako sa budú hodiť k typu vášho biznisu a sami uvidíte, že vaše výsledky budú v tomto roku lepšie.

Informačný servis