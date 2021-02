Úmrtí na COVID-19 pribúda a niektoré pohrebné služby na tom začali zarábať. Na čo si dávať pozor

Mnoho ľudí už informáciu o denných prírastkoch úmrtí na COVID-19 vytesňuje. Za každým jedným číslom je však aj rodina alebo kamaráti zosnulého, ktorí by sa s ním chceli dôstojne rozlúčiť. Často to však nejde tak, ako by si želali.

Situáciu okrem protipandemických opatrení komplikujú aj kapacity pohrebných služieb. Na súčasný nápor, ktorý spôsobilo vyše 6 000 úmrtí pre ochorenie COVID-19, podľa predsedu Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) Ladislava Stríža neboli pripravené.

Vybaviť pohreb trvá dlhšie

Výsledkom sú tak dlhé čakacie doby v rámci celého procesu pohrebu zosnulého. Najskôr si pozostalí počkajú pri úradných záležitostiach, napríklad vydaní úmrtného listu na matrike. Potom zase na samotnú urnu, niekedy aj dva až tri týždne.

Pre celé Slovensko momentálne funguje sedem krematórií, z ktorých je aktuálne v prevádzke šesť. V piatok 12. februára bolo totiž zastavené spopolňovanie zosnulých v krematóriu Nové Zámky. Podľa Stríža je situácia neúnosná a mala by sa ňou začať zaoberať vláda.

Napríklad v Banskej Bystrici nie je žiadne krematórium, a tak zosnulých musia prevážať do Nitry. Pohrebné služby tak okrem vybavovania svojich bežných povinností musia upokojovať nervóznych príbuzných.

Nedostatok pracovníkov

Kapacity pohrebných služieb podľa Stríža ovplyvňuje aj nedostatok zamestnancov. Mnohí totiž navštevujú nemocnice, kde sa nakazia koronavírusom a pohrebníctvo sa ocitá v karanténe. Okrem toho je o pracovníkov v tomto odbore napriek stúpajúcej zamestnanosti všeobecne núdza.

O tak náročnú prácu totiž nie je záujem a tak si pohrebné služby musia poradiť samé. „Snažia sa robiť na dve, tri zmeny, ale viac sa to nedá,“ vysvetľuje Stríž. Podľa neho by pomohlo, keby zamestnanci pohrebných služieb boli zaočkovaní ako pracovníci v prvej línii.

„Pohrebné služby potrebujú pomoc. Denne pribúda 100 alebo 110 mŕtvych. To už je množstvo, ktoré tu nikdy nebolo,“ povedal. Napriek tomu, že pohrebné služby upozorňujú na zlú situáciu už dlhšie, doteraz žiadna pomoc zo strany štátu neprišla.

Ceny pohrebov sa zvyšujú