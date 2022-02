Úprimne, dnes som na to nemala. Zhodnotila Vlhová obrovský slalom na ZOH v Pekingu (foto)

Slovenskej reprezentantke v zjazdovom lyžovaní Petre Vlhovej nevyšlo podľa predstáv jej úvodné vystúpenie na zimných olympijských hrách v Pekingu.

Trápenie s podložku

Pôvodne jedna z adeptiek na medailové umiestnenie v obrovskom slalome skončila na 14. mieste a výrazne zaostala za svojimi možnosťami a ambíciami.

„Mrzí ma, že to nevyšlo. Je to šport a nič sa s tým už nedá robiť. Bolo to spôsobené trochu aj podmienkami. Trápila som sa s podložkou, veľmi mi to nevyšlo. Olympiáda je o tom, že to vyjde alebo nie. Snažila som sa ísť najlepšie ako viem, ale nestačilo to na tie najlepšie. Dnes to bolo takto…,“ uviedla Vlhová v prvej reakcii pre RTVS.

Vlhová zajazdila pod svoje možnosti už v prvom kole, keď sa na trati Ľadová rieka v horskom stredisku Jen-čching nevyhla chybám a po polovici pretekov jej patrila až 13. priečka s mankom 1,78 s na najrýchlejšiu Švédku Saru Hectorovú, ktorá sa nakoniec tešila aj zo zlatej medaily.

Špecifický technický sneh

V druhom kole Vlhová plánovala jazdu na riziko, ale na špecifickom technickom snehu jej akoby poriadne nehranili lyže a chýbal jej plynulejší prechod bránkami. Napriek agresívnejšiemu prejavu absentovala rýchlosť a napokon z toho bolo konečné 14. miesto. Dosiahla až šestnásty najlepší čas, za víťazkou zaostala o 2,46.

„Trochu som nešťastná, ale, úprimne, dnes som na to nemala. Urobila som všetko, čo bolo v mojich silách, ale aj taký je šport. Čo bolo v obrovskom slalome, zostane na tomto svahu. Budem sa snažiť skoncentrovať na slalom. Mali sme šťastie s Mikaelou, že naši tréneri budú stavať trať slalomu a budeme mať určitú výhodu. Bude to však otvorené,“ zamyslela sa Vlhová.

Vlhová nedokázala vylepšiť svoje maximum z obrovkého slalomu zo ZOH. Pred štyrmi rokmi v Pjongčangu bola trinásta a pred ôsmimi rokmi v Soči ešte ako tínedžerka dvadsiata štvrtá.