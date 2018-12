Úrad pre verejné obstarávanie skrátil trvanie kontrol eurofondových zákaziek zhruba o tretinu

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) skrátil trvanie kontrol zákaziek financovaných zo zdrojov Európskej únie od nástupu predsedu úradu Miroslava Hliváka v septembri 2017 do súčasnosti zhruba zo 115 dní na 73 až 76 dní.

Posilňoval dôveru aj pred zahraničnými inštitúciami

Skrátenie dĺžky týchto kontrol pred podpisom zmluvy (tzv. druhé ex ante kontroly) súvisí podľa úradu so zmenou systému práce po zvolení nového predsedu. Celkové konanie na úrade pri uvedených kontrolách zahŕňa napríklad komunikáciu s príslušnými orgánmi zapojenými do čerpania eurofondov.

„Je kľúčové, aby nezávislý kontrolný orgán vysvetľoval svoje kroky a posilňoval dôveru vo svoju činnosť aj pred zahraničnými inštitúciami,“ informoval predseda ÚVO Miroslav Hlivák agentúru SITA v rámci hodnotenia roka 2018.

Veľká novela zákona

Šéf úradu v tomto roku predstavil pred Európskou komisiou elektronizáciu verejného obstarávania (je povinná od 18. októbra), veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní (bude účinná od 1. januára 2019), ako aj zámer na zriadenie Komory verejného obstarávania v rámci profesionalizácie v tejto oblasti, či opatrenia na boj proti korupcii a proces kontroly eurofondových zákaziek. Zároveň oboznámil o zavedených zmenách na úrade a nadviazal kontakt so slovenskými poslancami Európskeho parlamentu.

„Mojim záujmom je urobiť z úradu modernú inštitúciu, ktorá je v spoločnosti viditeľná, ktorej rozhodnutia sú predvídateľné, ktorá požíva dôveru ľudí, nabáda k spoločensky zodpovednému obstarávaniu, komunikuje s odbornou verejnosťou, s médiami, tretím sektorom a pracuje v prospech verejného záujmu,“ uviedol Hlivák.