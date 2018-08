US Open (1.kolo – dvojhra mužov): Výsledky utorňajších zápasov

aktualizované 28. augusta, 20:09

NEW YORK 28. augusta (WebNoviny.sk) – Výsledky utorňajších stretnutí 1. kola dvojhry mužov na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku).

US Open – dvojhra mužov – 1. kolo

výsledky utorňajších zápasov

Čchung Hje-on (Kór. rep.-23) – Ričardas Berankis (Litva) 4:6, 7:6 (6), 6:0, 2:0 – skreč, Berankis odstúpil

Hubert Hurkacz (Poľ.) – Stefano Travaglia (Tal.) 6:2, 2:6, 7:6 (6), 3:0 – skreč, Travaglia odstúpil

Richard Gasquet (Fr.-26) – Juiči Sugita (Jap.) 6:3, 6:1, 6:3

Laslo Djere (Srb.) – Leonardo Mayer (Arg.) 6:4, 6:4, 4:6, 2:1 – skreč, Mayer odstúpil

Michail Kukuškin (Kaz.) – Noah Rubin (USA) 6:3, 6:1, 4:6, 7:6 (3)

Jan-Lennard Struff (Nem.) – Tim Smyczek (USA) 7:6 (2), 6:4, 6:3

Joao Sousa (Portug.) – Marcel Granollers-Pujol (Šp.) 6:2, 6:2, 6:3

Zostávajúci utorňajší program 1. kola dvojhry:

Jošihito Nišioka (Jap.)- Roger Federer (Švaj.-2)

Peter Polansky (Kan.) – Alexander Zverev (Nem.-4)

Novak Djokovič (Srb.-6) – Márton Fucsovics (Maď.)

Marin Čilič (Chor.-7) – Marius Copil (Rum.)

Federico Gaio (Tal.) – David Goffin (Belg.-10)

Malek Jaziri (Tun.) – Pablo Carreno-Busta (Šp.-12)

Diego Schwartzman (Arg.-13) – Federico Delbonis (Arg.)

Fabio Fognini (Tal.-14) – Michael Mmoh (USA)

Lucas Pouille (Fr.-17) – Yannick Maden (Nem.)

Maximilian Marterer (Nem.) – Kei Nišikori (Jap.-21)

Marco Cecchinato (Tal.-22) – Julien Benneteau (Fr.)

Frances Tiafoe (USA) – Adrian Mannarino (Fr.-29)

Nick Kyrgios (Aus.-30) – Radu Albot (Mold.)

Filip Krajinovič (Srb.-32) – Matthew Ebden (Aus.)

Marcos Baghdatis (Cyp.) – Michail Južnyj (Rus.)

Facundo Bagnis (Arg.) – Gael Monfils (Fr.)

Ruben Bemelmans (Belg.) – Jaume Munar (Šp.)

Juki Bhambri (India) – Pierre-Hugues Herbert (Fr.)

Jenson Brooksby (USA) – John Millman (Aus.)

Yannick Hanfmann (Nem.) – Philipp Kohlschreiber (Nem.)

Mackenzie McDonald (USA) – Robin Haase (Hol.)

Alex de Minaur (Aus.) – Taro Daniel (Jap.)

Benoit Paire (Fr.) – Dennis Novak (Rak.)

Stefano Travaglia (Tal.) – Hubert Hurkacz (Poľ.)

Viktor Troicki (Srb.) – Tennys Sandgren (USA)

Jiří Veselý (ČR) – Corentin Moutet (Fr.)