US Open (2. kolo – dvojhra mužov): Výsledky stredajších zápasov

NEW YORK 29. augusta (WebNoviny.sk) – Výsledky stredajších stretnutí 2. kola dvojhry mužov na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku).

US Open – dvojhra mužov – 2. kolo

výsledky stredajších zápasov

Milos Raonic (Kan.-25) – Gilles Simon (Fr.) 6:3, 6:4, 6:4

Daniil Medvedev (Rus.) – Stefanos Tsitsipas (Gréc.-15) 6:4, 6:3, 4:6, 6:3

Borna Čorič (Chor.-20) – Roberto Carballés-Baena (Šp.) 7:6 (4), 6:2, 6:3

Stan Wawrinka (Švaj.) – Ugo Humbert (Fr.) 7:6 (5), 4:6, 6:3, 7:5

zostávajúci stredajší program

Rafael Nadal (Šp.-1) – Vasek Pospisil (Kan.)

Juan Martín Del Potro (Arg.-3) – Denis Kudla (USA)

Jérémy Chardy (Fr.) – Kevin Anderson (JAR-5)

Dominic Thiem (Rak.-9) – Steve Johnson (USA)

John Isner (USA-11) – Nicolás Jarry (Čile)

Jack Sock (USA-18) – Nikoloz Basilašvili (Gruz.)

Lorenzo Sonego (Tal.) – Karen Chačanov (Rus.-27)

Denis Shapovalov (Kan.-28) – Andreas Seppi (Tal.)

Andy Murray (V. Brit.) – Fernando Verdasco (Šp.-31)

Taylor Fritz (USA) – Jason Kubler (Aus.)

Cameron Norrie (V. Brit.) – Dušan Lajovič (Srb.)

Guido Pella (Arg.) – Paolo Lorenzi (Tal.)