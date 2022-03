USA a Kanada môžu zastaviť vydávanie pracovných povolení a cestovných víz ruským športovcom

Niektorí ruskí hokejisti, resp. ich právni zástupcovia v tímoch NHL sa obávajú o svoju budúcnosť v zámorskej profilige vzhľadom na stupňujúci sa vojenský konflikt Ruska na Ukrajine.

Preto kontaktovali imigračných právnikov, aby prediskutovali proces podávania žiadostí o azyl alebo trvalý pobyt v Severnej Amerike. Obávajú sa, že vlády USA a Kanady môžu spomaliť alebo zastaviť vydávanie nových pracovných povolení a cestovných víz ruským športovcom.

Sankcie voči Rusku

„Ruskí hráči a ich zástupcovia sú vystrašení. Obávajú sa, že môžu byť donútení odísť alebo že im víza nebudú obnovené. USA a Kanada zavádzajú voči Rusku nové sankcie takmer každý deň a nie je možné povedať, čo to bude znamenať pre udeľovanie nových víz pre cudzincov z Ruska v NHL,“ uviedol Joe Kirkwood, imigračný právny expert, ktorý má skúsenosti s udeľovaním hráčskych víz vo viac než 25 tímoch NHL a AHL.

„Súčasné platné víza zrejme americká vláda rušiť nebude, ale existujú opodstatnené obavy z toho, čo sa udeje s udeľovaním nových víz,“ dodal Kirkwood.

Aj ďalší imigračný právnik Thomas Arkell uviedol, že ho kontaktovali hráči a hráčski agenti, ktorí sa obávajú narastajúceho konfliktu na Ukrajine.

„Mnoho európskych hráčov znepokojuje súčasná hrozba, ktorá sa týka ich rodiny alebo krajiny. V poslednom čase som mal veľa otázok od agentov a jednotlivcov týkajúcich sa možností trvalého pobytu v Spojených štátoch,“ komentoval Arknell.

Vydávanie nových povolení

Ukrajinské veľvyslanectvo v Ottawe už požiadalo kanadskú vládu, aby 2. marca zastavila vydávanie nových pracovných povolení a cestovných víz pre ruských športovcov.

Andrii Bukvyč, ukrajinský chargé d’affaires v Ottawe, má z oficiálnych miest v Kanade informáciu, že zvažujú kladné vybavenie tejto žiadosti.

„Zo športového a kultúrneho hľadiska berú veľmi vážne možné opatrenia prijaté v reakcii na ruskú vojnu a vojnové zločiny na Ukrajine,“ napísal Bukvyč v textovej správe pre TSN.

Spravodlivý systém ochrany

Hovorca ministerstva zahraničných vecí USA na žiadosť o komentár nereagoval. Zato tlačový tajomník Úradu ministra pre imigráciu, utečencov a občianstvo v Kanade Aidan Strickland prostredníctvom emailu uviedol, že Kanada má spravodlivý a súcitný systém ochrany utečencov.

„V súčasnosti neexistujú žiadne špeciálne imigračné opatrenia pre ruských občanov. Ruskí štátni príslušníci môžu pokračovať v podávaní žiadostí prostredníctvom našich pravidelných imigračných ciest, kým nebudú schválené nové požiadavky. Ak sa ruskí štátni príslušníci v Kanade rozhodnú požiadať o azyl, nároky týchto jednotlivcov plne posúdi nezávislý správny súd Imigračného a utečeneckého úradu,“ vysvetlil Strickland.

Okamžitá a dramatická zmena

Kirkwood uviedol, že v USA existuje precedens na okamžitú a dramatickú zmenu týkajúcu sa víz pre cudzích štátnych príslušníkov. Existuje však možnosť, že ruskí hokejisti s viacročnými zmluvami by mohli splniť náležitosti na získanie trvalého pobytu a nemuseli by žiadať o azyl, ak by mali podporu svojich tímov.

„To by sa dalo aplikovať v prípadoch, keď hráči dodržiavajú svoje zmluvy, nemajú zápis v registri trestov alebo iným spôsobom neporušili imigračné pravidlá,“ pokračoval Kirkwood pre TSN.

Neplatná žiadosť pri výmene

Ak však nastane výmena takého hokejistu z amerického do kanadského tímu, jeho žiadosť o pobyt by bola zrazu neplatná. „Výmena do kanadského tímu by mohla pribrzdiť celý proces. Prestala by platiť oficiálna žiadosť na pobyt na území USA,“ dodal Kirkwood.

V Kanade dostávajú hráči NHL, ktorí sú cudzími štátnymi príslušníkmi, povolenie hrať za sedem kanadských tímov NHL získaním pracovného povolenia špecifického pre profesionálnych športovcov a trénerov. Uviedol to Daniel Levy, právnik Cohen Immigration Law v Montreale, medzi jeho klientov patria aj viacerí športovci.

„Pred pandémiou dostávali športovci pracovné povolenie na pobyt v Kanade zvyčajne na dva alebo tri roky. Od začiatku pandémie COVID-19 kanadská vláda vo všeobecnosti udeľuje povolenia na jeden rok. Ak by sa kanadská vláda rozhodla prestať udeľovať nové víza, ruskí športovci by mali niekoľko možností, ako sa pokúsiť zostať v Kanade – medzi nimi aj podanie žiadosti o štatút utečenca a žiadosť o trvalý pobyt,“ podotkol Levy.

Odborné poradenstvo

Maria Popovová, profesorka na katedre politických vied na McGill University v Montreale, poskytla odborné poradenstvo vo viac ako 20 prípadoch ruského prisťahovalectva v Kanade, USA a Spojenom kráľovstve. Povedala, že ruskí hráči NHL žiadajúci o štatút utečenca v Kanade budú mať silný argument.

„Ak by dali najavo, že nesúhlasia s tým, čo robí ruská vláda na Ukrajine, a že by tento nesúhlas vyjadrili, ak by sa vrátili do Ruska, potom by bolo jasné, že by boli v nebezpečenstve. Športovci v Rusku sú dôležité osobnosti. Šport je v tamojšom geopolitickom kontexte oveľa dôležitejší ako na západe. Spúšťa sa nová železná opona a Rusko sa ocitá vo svete mnohých represií. Ideme do novej studenej vojny,“ myslí si Popovová.

„Žiadosť o štatút utečenca by umožnila hráčom NHL a ich rodinám zostať v Kanade a pracovať až do dátumu vypočutia, čo zvyčajne trvá roky,“ dodala.