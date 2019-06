USA pozastavili sťažnosť na Čínu, že nechráni duševné vlastníctvo amerických firiem

WASHINGTON 16. júna (WebNoviny.sk) – Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa pozastavila sťažnosť na Čínu predloženú Svetovej obchodnej organizácii (WTO).

Organizácia informovala, že dostala žiadosť, aby do decembra prerušila činnosť v súvislosti so sťažnosťou USA, že Peking nechráni duševné vlastníctvo amerických firiem pôsobiacich v Číne. Tento posun by pravdepodobne mohol signalizoavť, že Biely dom je pri riešení obchodnej vojny s Pekingom mierne otvorenejší.

V správe Svetovej obchodnej organizácie sa však nehovorí, prečo americká administratíva požiadala o odloženie sťažnosti, a ani Úrad splnomocnenca USA pre obchod neodpovedal na žiadosť, aby sa k pozastaveniu vyjadril.