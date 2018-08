Usain Bolt pricestoval do Austrálie, chce si vybojovať zmluvu v Central Coast Mariners

SYDNEY 18. augusta (WebNoviny.sk) – Bývalý jamajský atlét a držiteľ svetových rekordov v behoch na 100 a 200 metrov Usain Bolt nevzdáva snahu o získanie zmluvy v profesionálnom futbalovom klube. Najnovšie mu poskytol šancu austrálsky tím Central Coast Mariners, ktorý angažoval najrýchlejšieho muža planéty na skúšku.

Tridsaťjedenročný multimedailista z olympijských hier a svetových šampionátov sa bude pripraviť so zvyškom mužstva s cieľom vybojovať si kontrakt na sezónu 2018/19. Tá odštartuje v A-League 19. októbra.

„Prišiel som ukázať, čo skutočne dokážem. Viem, čoho všetkého som schopný a viem, čo môžem urobiť. Je to pre mňa šanca. Môj plán je taký, že tu zostanem. Budem tvrdo pracovať a teším sa na to, že urobím krok vpred,“ povedal Jamajčan po príchode do Austrálie.

Vedenie Central Coast Mariners nešpecifikovalo, ako dlho bude Bolta testovať. Niekdajší úspešný šprintér sa bude niekoľko týždňov pripraviť s tímom sídliacim v Gosforde neďaleko Sydney. Potom padne rozhodnutie, či sa osemnásobný olympijský šampión stane profesionálnym futbalistom alebo opustí káder podobne ako pri pokusoch v Nemecku, Južnej Afrike a Nórsku.