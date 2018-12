Ústavný súd vyhlásil voľby starostu v obci Svinia za neplatné, podobne sú na tom aj iné obce

KOŠICE 20. decembra (WebNoviny.sk) – Plénum Ústavného súdu SR vyhlásilo voľby starostu v obci Svinia za neplatné. V obci Nandraž ústavný súd zrušil výsledky volieb starostu. V obci Ondrejovce zrušil rozhodnutie miestnej volebnej komisie týkajúce sa voľby jedného poslanca.

Zvolával Rómov do garáže

Plénum ÚS na neverejnom zasadaní prerokovalo volebnú sťažnosť Erika Vaščáka, ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce Svinia, okres Prešov. ÚS voľby starostu obce Svinia konané 10. novembra 2018 vyhlasuje za neplatné. Ústavný súd nezverejnil odôvodnenie svojho rozhodnutia.

Na ústavný súd sa so sťažnosťou obrátil Erik Vaščák (Strana moderné Slovensko), ktorý vo voľbách starostu skončil druhý za Miroslavom Nawratom rozdielom iba dvoch hlasov.

Sťažovateľ mal problém už pri svojom zaregistrovaní za kandidáta a až súdnym rozhodnutím presadil svoje právo kandidovať. Vo volebnej sťažnosti potom poukázal na nezákonné konanie, keď deň pred voľbami dovtedajší starosta zvolával Rómov do garáže, kde ich inštruoval, ako majú vyplniť hlasovací lístok a koho nemajú voliť.

V deň volieb, tesne pred uzavretím volebných miestností vyšli z volebnej miestnosti podpredseda volebnej komisie spolu s členom komisie a s volebnou urnou pristúpili k osobnému automobilu, v ktorom sedeli štyri osoby, pri aute stál člen obecnej hliadky a takýmto spôsobom vykonali osoby v aute svoje volebné právo bez predchádzajúceho oznámenia. Poukázal aj na ďalšie nezákonnosti, ktoré sa diali počas volieb.

Nesprávne sčítané hlasy

Neúspešný kandidát na starostu v obci Nandraž Peter Požga, ktorý skončil druhý v poradí za Marianom Laciakom, v sťažnosti žiadal, aby ÚS vyhlásil voľby starostu za neplatné pre neústavnosť a nezákonnosť. ÚS zrušil výsledok volieb starostu obce Nandraž, okres Revúca.

Ani v tomto prípade ÚS nezverejnil odôvodnenie svojho rozhodnutia. Sťažovateľ namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb a nesprávnosť výsledku volieb starostu obce Nandraž, čo odôvodňuje procesne nesprávnym posúdením neplatnosti volebného lístka označeného v prospech sťažovateľa, čím boli nesprávne sčítané hlasy, ktoré mali rozhodujúci vplyv na výsledok volieb a rozhodnutie volebnej komisie o zvolenom kandidátovi na starostu obce Nandraž, keďže rozdiel medzi zvoleným kandidátom a sťažovateľom predstavoval jediný hlas.

Zrušenie rozhodnutia komisie

V prípade obce Ondrejovce, okres Levice, ústavný súd zrušil rozhodnutie miestnej volebnej komisie zapísané v zápisnici o výsledku volieb do Obecného zastupiteľstva obce Ondrejovce v časti, v ktorej bol za zvoleného vyhlásený kandidát E. N. a za zvoleného poslanca do Obecného zastupiteľstva v obci Ondrejovce vyhlasuje F. C.

Ústavný súd odmietol volebné sťažnosti buď ako zjavne neopodstatnené, alebo pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí v obci Dolná Streda, Kamenín, Gemerček, Mlynky a Lutila.