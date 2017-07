Úžasné, zapísala sa do histórie, hovoria osobnosti o Rybárikovej postupe do semifinále Wimbledonu

LONDÝN 11. júla (WebNoviny.sk) – Ohlasy osobností na postup slovenskej tenistky Magdalény Rybárikovej do semifinále dvojhry na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone na tráve v Londýne.

Igor Moška (generálny sekretár STZ): “Fantastický úspech Magdy Rybárikovej a jej trénera Petra Hubera! Semifinále Wimbledonu je úžasný úspech aj pre náš tenis a celý slovenský šport. Veľmi sa teším, že Magda Rybáriková pripomenula Miloša Mečířa, ktorý bol doteraz jediný Slovák v histórii v semifinále Wimbledonu. Veľmi Magde želám, aby po finále wimbledonskej juniorky z roku 2006 si tento pocit zopakovala aj v súťaži žien, ale tentoraz s víťazným koncom. Jej aktuálna bilancia na tráve je úchvatná, hrá v úžasnej hernej pohode. Opiera sa o výborný pohyb aj servis. Som veľmi rád, že potvrdzuje svoje mimoriadne nadanie pre hru na tráve. Veľmi sa teším na štvrtok, keď Magda nastúpi proti Španielke Muguruzovej-Blancovej o veľké wimbledonské finále.”

Karina Cíleková-Habšudová: “Je to úžasný úspech, naozaj neuveriteľné. Toto pred takými 2-3 mesiacmi asi nikto nečakal. Teším sa spolu s Magdou a jej tímom, že dokázala pauzu vyvolanú zdravotnými problémami napokon pretaviť do takýchto výkonov. Tento výsledok je vyústením celej tej úspešnej šnúry založenej na psychickej aj hernej pohode. Dnes bola na kurte výrazne lepšia ako súperka.”

Miloslav Mečíř (kapitán daviscupového tímu SR, semfinalista Wimbledonu 1988): “Vždy sa veľmi teším, keď sa náš tenista dostane takto ďaleko na veľkom turnaji. Semifinále na grandslamovom turnaji je veľmi cenené a pekné, človek na to spomína aj celý život. To, že zdolala Plíškovú, je bomba. Ďalšie súperky možno nemala až také ťažké, ale určite si to semifinále zaslúži, keď vyradila všetky, ktoré sa jej postavili do cesty. V semifinále ju čaká Španielka Muguruzová-Blancová, čo už bude o čosi ťažšia súperka. Magde sa momentálne darí, ale musí sa dobre pripraviť. Je to pekné po tom jej zranení a operácii kolena. Vidieť, že teraz lepšie vykrýva kurt, viac si verí a celkovo sa dobre pozerá na jej hru. Pred operáciou bola hendikepovaná, počína si výborne. Hovorí sa, že s jedlom rastie chuť, tak uvidíme, čo nám ešte ukáže.”

Radka Zrubáková: “Je to fantastické. Z prvej časti zápasu som videla len útržky, druhú už som sledovala celú. Niekto možno mal obavu, že Magda v nej zaváha, ale ten záver zvládla super spôsobom. Postup do semifinále Wimbledonu je, samozrejme, príjemným prekvapením, ale možno k nemu viedlo práve to, že by to takmer nik nepredpokladal. Keď však človek Magdu dlhšie sledoval, registroval, že si ide to svoje, po zdravotných problémoch si vybrala dobrý sled turnajov, poctivo sa pripravovala a akoby sa prejavil pokoj z toho, že málokto od nej aj vzhľadom na tie ťažkosti ešte čakal čosi zázračné. Podľa mňa sa jej to aj práve z tohto dôvodu napokon podarilo.”

Jana Čepelová: “Je to neskutočný úspech a sen každej hráčky: dostať sa takto ďaleko na grandslamovom turnaji. Veľmi jej držím palce a prajem, aby este pokračovala na Wimbledone ďalej.”

Dominik Hrbatý: “Je to úžasný úspech, pre Magdu životný. Semifinále Wimbledonu je neuveriteľné, je to kráľ všetkých grandslamov. Dostať sa tam je snom každého tenistu. Veľmi jej to želám, zaslúži si to. Prajem jej, aby si to užila, takéto pocity nie sú v živote tenistu časté. Športovec na takéto chvíle nezabúda do konca života, žijú s ním. Ak jej vyjde nasledujúci zápas, môže bojovať o titul. Zapísala sa do histórie slovenského tenisu. Verím, že teraz v semifinále predvedie svoj najlepší tenis. Prajem jej, nech má z toho obrovský zážitok, krásnu skúsenosť aj spomienky. Je neskutočné, čo dokázala.”

Kristína Kučová: “Sledujem Magdin postup a teším sa, že vyhráva. Verím, že môže vyhrať celý Wimbledon.”

Karol Kučera: “Gratulujem Magde k výsledkom na trávnatých turnajoch, ktoré vyvrcholili skvelou – životnou formou vo Wimbledone. Keďže Magda je skvelý a pokorný človek, zo srdca jej želam, aby našla v sebe sily na to, aby doniesla domov ´Misu Venus Rosewaterovej´!!! Poďme, Slovensko!”

Romana Tabaková: “Semifinále. Úžasné. Ak Marion Bartoliová vyhrala Wimbledon, prečo nie Magda? Veľmi sa teším.”