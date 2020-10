Česko zatvára pre COVID-19 maloobchod a služby. Babiš sa ospravedlnil a Prymula nehovorí o lockdowne

V Českej republike od štvrtka začnú platiť prísnejšie opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu, vrátane uzavretia maloobchodu a služieb. Na mimoriadnom stretnutí o tom rozhodla tamojšia vláda, ktorá tak reaguje na zlú epidemiologickú situáciu.

„Ospravedlňujem sa, že som v minulosti túto možnosť vylúčil. V prvom rade musíme ochrániť životy občanov,“ ospravedlnil sa premiér Andrej Babiš, ktorého cituje spravodajský portál iDNES.cz.

Štát preplatí podnikateľom 100 percent miezd

Od štvrtka 6:00 musia byť uzavreté maloobchod a služby s výnimkou predajní so základným sortimentom. Prevádzky budú zatvorené aj vo veľkých nákupných centrách, kde budú môcť fungovať len predajne potravín, drogérie a lekárne.

Vláda tiež obmedzuje pohyb a kontakt s ďalšími ľuďmi na nevyhnutne nutný čas s výnimkou ciest do práce, za rodinou a na najnutnejšie nákupy. Obmedzený bude aj priamy kontakt verejnosti so štátnou správou na päť hodín dvakrát do týždňa.

Nové obmedzenia budú platiť do 3. novembra, teda do konca núdzového stavu. O jeho prípadnom predĺžení vláda rozhodne budúci piatok. Podnikatelia, ktorí musia zatvoriť svoje prevádzky, získajú naspäť polovicu nájomného za posledné tri mesiace. Štát im preplatí aj 100 percent miezd a odvodov za zamestnancov.

„Nehovoril by som o lockdowne. Lockdown znamená uzavretie celej spoločnosti,“ povedal minister zdravotníctva Roman Prymula. Podobne sa vyjadril aj Babiš, ktorý uviedol, že robili maximum. „Čo sa stalo, bolo avizované, ale nikto nečakal, že to bude v takom rozsahu,“ uviedol.

Padol ďalší rekord

V počte hospitalizácií je Česko podľa Prymulu na 80 percentách pôvodnej kapacity, pretože sa nepodarilo znížiť reprodukčné číslo, ktoré udáva tempo šírenia nákazy. „Percento pozitívnych je stále vysoké. Malo by byť pod desiatimi percentami, my ho máme nad tridsiatimi percentami, to je extrémne vysoké číslo,“ povedal minister.

Už v stredu začali v Česku platiť prísnejšie opatrenia. Ľudia musia nosiť rúško aj vo vonkajších priestoroch na území obcí, ak nemôžu byť vo väčšej vzdialenosti ako dva metre od človeka, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti. Rúško musia mať v takomto prípade aj v aute. Pri športovaní rúška povinné nie sú.

V utorok padol v Českej republike ďalší rekord v počte prípadov nákazy novým koronavírusom. Laboratóriá počas dňa odhalili 11 984 infikovaných. V súčasnosti je v Česku viac ako 113-tisíc aktívnych prípadov, z toho je podľa dát ministerstva zdravotníctva 4 064 pacientov v nemocniciach. V dôsledku nákazy zomrelo 1 619 osôb.