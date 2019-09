V Číne pri nehode zahynuli desiatky ľudí, autobus na diaľnici narazil do nákladného auta

Najmenej 36 ľudí zahynulo po tom, čo autobus na diaľnici na východe Číny narazil do nákladného auta.

Ďalších 36 ľudí utrpelo zranenia, z nich deviati sú zranení vážne.

K tragickej havárii došlo v nedeľu v čínskej provincii Ťiang-su, neďaleko mesta Wu-si, ktoré sa nachádza asi 130 kilometrov na západ od Šanghaja.

Autobus so 69 cestujúcimi zo zatiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru a narazil do nákladného auta, v ktorom cestovali traja ľudia. Jednou z možných príčin je podľa čínskych médií to, že autobus mal poškodenú pneumatiku.