V dejisku MS v Aare je Vlhová s Prieložným, o triumf chcú zabojovať Žampovci či Falat

AARE 4. februára (WebNoviny.sk) – Z celkového počtu deviatich reprezentantov Slovenska sú v dejisku svetového šampionátu v zjazdovom lyžovaní švédskom Aare zatiaľ iba Petra Vlhová a Matej Prieložný.

Aare je malád dedinka

Tím Vlhovcov sa presunul na sever Európy ešte v sobotu podvečer letecky zo slovinského Mariboru, kde druhá žena celkového priebežného poradia Svetového pohára absolvovala preteky v obrovskom slalome a slalome. V „obráku“ sa tešila z víťazstva, v slalome skončila dve priečky pod pódiom.

„V sobotu o desiatej večer sme na letisku v Östersunde vyzdvihli Petru, jej brata Borisa, trénera Livia Magoniho a servismana Gigiho Parraviciniho. Ja som dorazil do dejiska šampionátu autom z Mariboru, keďže som Vlhovcom viezol servisný materiál a asi dve tretiny lyží. V pondelok mala Petra v pláne prvý tréning zjazdu a neskôr aj tri tréningové jazdy v slalome. Vlhovci sú ubytovaní vo Fjällby neďaleko Aare, ale všetko je tu veľmi blízko. Od ich ubytovania do kancelárie pretekov je to 1,2 km. Aare je malá dedinka, ktorá sa dá prejsť za 10 minút z jedného konca na druhý,“ informoval zo Švédska Marek Didek, športovo-technický riaditeľ odvetvia alpských disciplín na SLA, ktorý je v Aare vedúcim slovenskej výpravy.

Príchod zostávajúcich slovenských reprezentantov

Didek informoval aj o tom, ako je naplánovaný príchod zostávajúcich slovenských reprezentantov do dejiska MS 2019.

„Matej Prieložný je tu už od nedele večera, Martin Bendik by sa mal pridať v pondelok večer po 19.00 h. Obaja by mali v utorok absolvovať prvý tréning pred zjazdom. Zostávajúce dve naše ženské zástupkyne Soňa Moravčíková a Petra Hromcová prídu pred súťažou družstiev 8. februára. Adam a Andreas Žampovci sa ohlásili na 10. februára, rovnako by mali absolvovať ´team event´. V rovnaký deň by mali pricestovať aj Martin Hyška a Matej Falat,“ skonštatoval M. Didek.

Súťažná časť majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní v Aare sa začne v utorok ženskými pretekmi v super G bez slovenskej účasti. Začiatok pretekov bude o 12.30 h. Titul majsterky sveta obhajuje Rakúšanka Nicole Schmidhoferová.