V dvojhrách na US Open sa ako prvé slovenské trio predstavia Rybáriková, Kužmová a Lacko

NEW YORK 26. augusta (WebNoviny.sk) – Magdaléna Rybáriková, Viktória Kužmová a Lukáš Lacko sa predstavia už v pondelok – úvodný hrací deň hlavných súťaží dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku).

Ako prvá vstúpi do diania vo Flushing Medows Magdaléna Rybáriková. Nasadená tridsaťjednotka ženskej dvojhry si na úvod programu na dvorci číslo 8 po 17.00 h SELČ zmeria sily s Číňankou Čchiang Wang. Súboj Viktórie Kužmovej s bývalou svetovou jednotkou a dvojnásobnou finalistkou z New Yorku Viktoriou Azarenkovou zaradili organizátori ako jeden z ťahákov na úvod večerného bloku na Štadíóne Louisa Armstronga o 1.00 h SELČ.

V pondelok figuruje v programe 1. kola aj jediný slovenský mužský zástupca Lukáš Lacko. Jeho zápas proti Kanaďanovi Vasekovi Pospisilovi, potomkovi emigrantov z bývalého Československa, zaradili ako štvrtý na dvorec číslo 4 so začiatkom približne po 22.00 h SELČ.

Zostávajúce slovenskú duo v hlavnej súťaži dvojhry na US Open Dominika Cibulková a Karolína Schmiedlová v pondelok do bojov nezasiahne.