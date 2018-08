V Glasgowe odštartujú ME v plávaní, šancu na úspech má Nagy, Klobučník aj Podmaníková

GLASGOW 2. augusta (WebNoviny.sk) – Už v piatok sa odštartujú v škótskom Glasgowe plavecké majstrovstvá Európy v dlhom bazéne 2018. Slovensko bude reprezentovať 10 plavcov – 6 mužov a 4 ženy.

O čo najlepšie umiestnenie budú bojovať Richard Nagy, Tomáš Klobúčnik, Marek Botík, Adam Halas, Jozef Beňo, Adam Černek, Andrea Podmaníková, Karolína Hájková, Laura Benková a Nikoleta Trníková. Slováci absolvujú dovedna 31 individuálnych štartov.

Slovenské „želiezko v ohni“

„Vždy ideme na preteky s tým, aby sa podarili nejaké osobáky. To je prvotný cieľ a ďalej sa uvidí až na mieste. Papierové predpoklady sú vždy iné, ako je realita. Verím, že naši plavci sú v dobrej forme. Po majstrovstvách Slovenska mali ešte čas, aby ju doladili,“ uviedol pre RTVS manažér reprezentácie SR Miroslav Machovič.

Najväčším slovenským „želiezkom v ohni“ je v ostatných rokoch najlepší plavec SR Richard Nagy. Pred dvoma rokmi v Londýne získal na ME v dlhom bazéne striebornú medailu na 400 m pol. preteky. Na úspech by rád nadviazal i v Glasgowe.

„Chcel by dosiahnuť finále. Uvidíme v akej forme budú jeho konkurenti. Polohovka je až v posledný deň. Rišo je dosť veľký profesionál a dá do toho všetko,“ myslí si Machovič. Nagy sa premiérovo predstaví v bazéne už v piatok na 400 m voľný spôsob.

Klobučník je vo výbornej forme

Predpoklady na dobrý výsledok má aj Klobučník, ktorý sa v ostatnom období prezentuje vo výbornej forme. „Cítim sa výborne. Spravil som maximum pre to, aby som bol dobre pripravený. Idem si to tam najmä užiť. Verím, že na MSR to bol z mojej strany začiatok a na ME to vyvrcholí. Na domácich majstrovstvách som prekvapil sám seba, nečakal som také časy. V závere prípravy som už oddychoval, pretože dovtedy som tvrdo trénoval. Azda som si oddýchol dostatočne. Som rád, že som znova vo forme. Uvidíme, na čo to bude stačiť. Oproti uplynulému obdobiu som sa dal konečne zdravotne dokopy. Mal som problémy so žalúdkom, mal som monunukleózu. Systematickým tréningom a tvrdou prácou som sa dostal späť,“ uviedol 28-ročný plavec.

„Chcel by som dosiahnuť osobný a teda slovenský rekord. Verím tomu, že by to stačilo na semifinále. Chcem ísť od disciplíny k disciplíne a chcel by som stále zlepšovať svoje časy. V Glasgowe som nikdy neplával. Verím, že sa nám podaria dobré výsledky,“ doplnil Klobučník.

„Som rád, že sa mu podarilo dostať naspäť na takú výkonnostnú úroveň, na akej bol v minulosti. Verím, že to uňho bude ešte gradovať, lebo teraz má veľmi dobré nastavenie,“ zaželal si manažér reprezentácie. „Najsilnejší je zrejme na 100 metrovej trati prsia. Skúša i dvojnásobnú či polovičnú trať, ale myslím si, že 100 m mu sedí najviac,“ dodal.

Celoročná príprava v USA

Po prekvapivom konci kariéry Kataríny Listopadovej je zo Sloveniek najväčšou adeptkou na úspech Podmaníková, ktorá má za sebou celoročnú prípravu v USA.

„Je to vždy lotéria či jej to sadne – tréningy či systém. Najprv keď prišla, bolo vidno, že sa trochu hľadá. Na ďalších pretekoch to už bolo lepšie, ukázala, že jej forma stúpa. Verím, že ešte nepovedala posledné slovo,“ uviedol Machovič.

„Nemyslím si, že by som mala zlú prípravu, ale nebolo to ucelené. Zmenili sa podmienky, musela som sa kvalifikovať tento polrok a ja som bola preč, takže som na to nemala veľa príležitostí. Som rada, že sa mi tu podarilo kvalifikovať, už to je pre mňa úspech. V Amerike som mala celkom dobré výkony, preteky za Slovensko na tom boli horšie, takže som sa bála, či splním kvalifikačné limity. ME môžu dopadnúť akokoľvek. Sama som zvedavá. Chcem vylepšiť svoje osobné rekordy, ale neviem, aké z toho môže vzísť umiestnenie,“ povedala Podmaníková.