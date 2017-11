V hlasovaní o liekovú agentúru prevážili individuálne záujmy jednotlivých štátov, tvrdí Drucker

BRATISLAVA 21. novembra (WebNoviny.sk) – Ministra zdravotníctva Tomáša Druckera mrzí, že pri hlasovaní členských krajín EÚ o novom sídle Európskej liekovej agentúry (EMA) prevážili národné záujmy nad záujmom Európy.

Minister tak reagoval na pondelňajšie hlasovanie predstaviteľov členských krajín EÚ, podľa ktorého sa EMA premiestni do Amsterdamu. „Toto nebude signál, ktorý obyvatelia EÚ vezmú ako pozitívny,“ skonštatoval Drucker.

Presadzovanie individuálnych záujmov štátov

Minister si však zároveň nemyslí, že by išlo o prezieravý postoj starých krajín voči novým členom, podľa neho ide vyslovene o presadzovanie individuálnych záujmov jednotlivých štátov. „Ak sme si dali nejaké závery, mali by sme ich dodržiavať,“ uviedol minister.

Ako pripomenul, jedným z kritérií pri rozhodovaní o novom sídle európskych agentúr malo byť aj geografické, čiže mali smerovať do krajín, ktoré ešte žiadnu nemajú. Nestalo sa tak, do nového členského štátu nesmeruje EMA ani banková agentúra, ktorá bude sídliť v Paríži.

Bratislava bola favoritom

Hoci bola Bratislava favoritom na nové sídlo agentúry, nedostala sa ani do druhého kola, keď ju predbehli tri ponuky zo západoeurópskych miest. „Nepodarilo sa nám získať možno len jednu členskú krajinu, a dostali by sme sa do druhého kola,“ povedal Drucker.

Miláno malo v prvom kole 25 hlasov, Kodaň a Amsterdam zhodne po 20 hlasov, Bratislava bola na štvrtom mieste s 15 hlasmi. „V závere sme pociťovali veľký ekonomický a diplomatický tlak spomedzi niektorých starých členských krajín, ktoré sľubovali rôzne protihodnoty,“ priblížil pondelňajšie hlasovanie minister.

Drucker potvrdil, že pri hlasovaní o EMA Slovensko podporovalo ponuky nových členských štátov. Keď sa ani jedna nedostala do druhého kola, náš zástupca sa pri ďalších kolách zdržal hlasovania. To vyústilo do párneho počtu hlasujúcich a v konečnom dôsledku do rovnosti hlasov, takže o definitívnom výsledku musel rozhodnúť žreb.