Slováci v Lige národov ani na tretí pokus nebodovali, dobrý pohyb Čechov im robil problémy

Ani na tretí pokus slovenskí futbaloví reprezentanti nezabodovali v Lige národov v dueloch s českými susedmi. Po prehrách 1:2 doma a 0:1 v úvodnom ročníku 2018/2019 podľahli súperovi aj v piatkovej ouvertúre novej edície 2020/2021.

Na bratislavskom Tehelnom poli prehrali v zápase 2. skupiny B-divízie po bezkrvnom výkone 1:3. „Z našej strany ani nie je veľmi čo hodnotiť. Česi boli lepší v pohybe, agresivite, počte gólových šancí, nepredviedli sme vôbec dobrý výkon,“ vyhlásil kouč slovenského mužstva Pavel Hapal.

Nedostatočná kondícia hráčov

Prísnejšie kritériá zniesla akurát úvodná dvadsaťminútovka, počas ktorej musel z trávnika odstúpiť zranený Ondrej Duda. Podľa Hapala bola dôvodom slabého počínania Slovákov aj nedostatočná kondícia viacerých reprezentantov.

„Mnohým hráčom chýba herná prax, prejavilo sa to. Fyzicky sa budú musieť pripraviť ďaleko lepšie, ako sú teraz. Mali sme stanovený herný plán, chceli sme to skúsiť po novom, ale nevyšlo to, súper nás pretlačil, ukázal väčšiu kvalitu. Nedokázali sme vpredu podržať loptu, boli sme horší v kombinácii i zakončení,“ dodal podľa webu futbalsfz.sk 51-ročný rodák z moravského Kroměříža.

Dobrý pohyb Čechov

Podľa defenzívneho záložníka Stanislava Lobotku dobrý pohyb Čechov robil domácim problémy.

„Nevedeli sme, ako ich máme brániť. Dobre sa hýbali, ťažko sme ich zachytávali. Niekedy sme hrali bez lopty minútu, aj dve, a potom sme strácali ľahké lopty. Hlavne musíme zlepšiť defenzívu a keď to nejde herne, tak aspoň bojovať, zrážať sa a ísť na doraz,“ ponúkol hráč SSC Neapol recept na pondelňajší zápas v Izraeli. „Do budúcna musíme hlavne viac behať,“ podotkol stopér Milan Škriniar.

Okrem Dudu musel už do prestávky opustiť hraciu plochu aj stredný obranca Lukáš Štetina. Štart hráča pražskej Sparty na Blízkom východe je tak otázny. Hapal nebude môcť počítať ani s legionármi z Nemecka. „Štetinovo zranenie vyzerá v tejto chvíli vážne, nevieme teraz, ako to bude. Duda, Pekarík a Zreľák nepôjdu do Izraelu, kluby ich nepustili,“ poznamenal Pavel Hapal.

Šilhavý je spokojný

Jeho náprotivok Jaroslav Šilhavý, s ktorým v minulosti spolupracoval pri českej reprezentácii, bol z úspešného vstupu do Ligy národov spokojný.

„Veľmi dobrý výkon z našej strany. Mali sme s prípravou určité problémy, chlapci však ukázali, akí sú profesionáli. Vydržali sme hrať aktívne celý zápas, boli sme kompaktní, silný tím Slovenska sme pustili do jedinej šance po našej chybe. Samozrejme, výsledok sa mi páči,“ skonštatoval 58-ročný rodák z Plzne.

Česi sa mali v najbližšom zápase predstaviť v pondelok v Olomouci proti Škótsku. Pre vážnu situáciu so šírením koronavírusu v ČR sa však možno hrať nebude. Futbalová asociácia Českej republiky na oficiálnej stránke najprv uviedla, že reprezentačný zraz sa končí. Neskôr situáciu aktualizovala o informácie, že komunikuje s UEFA a riešením by mohlo byť napríklad odohranie zápasu proti Škótsku s inými hráčmi.