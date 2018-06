V najväčšej európskej súťaži energetických startupov bude Slovensko zastupovať PowereX

BRATISLAVA 1. júna 2018 (WBN/PR) – Slovenskí startupisti zabojujú už 19. júna v európskom finále so softvérovým riešením, ktoré má pomôcť distribútorom energií optimalizovať investičné náklady a zvýšiť efektivitu využívania kapacít distribučných sietí. O slovenskom finalistovi súťaže PowerUP!, ktorý zabojuje nielen o 30 000 eur, ale aj o miesto v prestížnom akcelerátore Highway, sa rozhodlo vo štvrtok večer v bratislavskom HubHub.

Porota s medzinárodným zastúpením vybrala PowereX zo 7 nádejných slovenských startupov. „Všetci finalisti predstavili veľmi zaujímavé idey. V prípade PowereX nás presvedčil najmä tím, ktorý, podľa nás má veľký predpoklad dotiahnuť ich startup až do komerčného úspechu. V tejto chvíli sú samozrejme na začiatku cesty, ale videli sme v nich veľký potenciál,“ vysvetľuje predseda poroty Maciej Majchrowicz, manažér pre rozvoj v EIT InnoEnergy.

Predtým, ako sa zakladatelia PowereX Peter Šimko a Stanislav Kovalík pustili do vlastného startupu, pracovali vo veľkých konzultačných a energetických spoločnostiach. „Je to samozrejme niečo úplne iné. Až vlastný startup vám umožní robiť a učiť sa veci, ku ktorým sa v korporáciách jednoducho nedostanete,“ hovorí Peter Šimko. Softvérové riešenie začne tím PowereX testovať aj v reálnej prevádzke v najbližšom čase. Má priniesť efektívnejšie využitie existujúcich kapacít na prenos elektriny. Vyriešenie tohto problému by mohlo ušetriť miliardy eur, ktoré budú musieť energetické spoločnosti v budúcnosti investovať do nových kapacít na prenos energií.

Na druhom mieste sa v slovenskom finále PowerUP! umiestnila aplikácia Parkio, ktorá umožňuje nielen jednoduchšie nájsť miesto na parkovanie, ale tiež ho zaplatiť. Na treťom mieste skončil tím okolo novej technológie na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov – Spear. Súťažiace firmy boli hodnotené nielen z hľadiska profesionálneho obsahu svojho projektu, ale aj podnikateľského povedomia, potenciálu tímu, ako aj samotného produktu či služby. Do poroty 2. ročníka slovenského kola PowerUp! zasadli Maciej Majchrowicz (InnoEnergy), Andrea Martinkovičová (ZSE), Viktor Mikulášek (Launcher) a Jaro Ľupták (Neulogy).

Víťazný slovenský tím PowereX sa postaví 19. júna proti víťazom z ostatných národných kôl súťaže v Žofínskom paláci v Prahe. Súťažiť sa bude o finančné ceny (30 000 € za prvé miesto), ako aj o účasť na prestížnom akcelerátore Highway®, ktorý pomáha rozvíjať startupy na úspešné podniky. „Práve účasť na celoeurópskom finále môže PowereX otvoriť dvere k ďalšiemu rastu, pomôcť získať kontakty, ktoré ich posunú opäť ďalej,“ vysvetľuje Peter Kolesár z konzultačnej spoločnosti Neulogy, ktorá na Slovensku EIT InnoEnergy zastupuje. V poradí už 4. ročníka najväčšej európskej súťaže pre začínajúce podniky v oblasti čistých technológií/inteligentných miest sa zúčastnilo 299 startupov z 24 krajín.

Význam súťaže PowerUp! vidí Agnieszka Wasilewska-Semail, generálna riaditeľka spoločnosti RAFAKO (PowerGold – partnera súťaže), najmä v podpore inovačného podhubia. „Podporujeme InnoEnergy pri vyhľadávaní a rozvíjaní inovácií v oblasti udržateľnej energie, keďže je to v súlade s cieľmi našej spoločnosti. RAFAKO sa totiž neobmedzuje len na návrh a výrobu zariadení. Naším ambicióznym cieľom je, aby výroba elektrickej energie bola čo najšetrnejšia z hľadiska životného prostredia. Súťaž PowerUp! dokonale zodpovedá cieľom RAFAKO a dúfame, že aj takto objavené startupy prispejú k čistejšiemu životnému prostrediu,“ dodáva A. Wasilewska-Semail.

INNOENERGY JE NAJVÄČŠIA INOVAČNÁ PLATFORMA PRE UDRŽATEĽNÚ ENERGIU V EURÓPE

InnoEnergy podporuje a investuje do inovácií v každej fáze ich vývoja – od vzniku ideí až po dodanie zákazníkovi. So sieťou partnerov vytvára prepojenia naprieč celou Európou a spája tvorcov a priemysel, podnikateľov a trhy, nádejných absolventov škôl a zamestnávateľov, výskumníkov a firmy.

InnoEnergy pôsobí v troch zásadných oblastiach inovačného mixu:

Vzdelávanie: InnoEnergy sa snaží priniesť na pracovný trh skupinu informovaných a ambicióznych mladých ľudí, ktorí rozumejú tomu, čo vyžaduje udržateľnosť, a zároveň, čo bude potrebovať priemysel do budúcnosti.

Inovačné projekty: InnoEnergy spája idey, tvorcov a priemysel pri spolupráci, aby pomohli na svet komerčne životaschopným produktom a službám, ktoré prinášajú reálne výsledky.

Služby pre štart podnikania: InnoEnergy pomáha podnikateľom a startupom, aby bol ich biznis udržateľný a rýchlo rástol, a tým prispel ku globálnemu energetickému ekosystému.

Ak sa spomenuté oblasti prepoja, je možné znásobiť dosah, urýchliť vývoj riešení uplatniteľných v praxi, vytvoriť plodné prostredie, v ktorom sa dajú zhodnotiť inovatívne výsledky práce firiem.

Platforma InnoEnergy vznikla v roku 2010 a podporuje ju Európsky inštitút pre inovácie a technológie (EIT).